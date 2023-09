Come Davina McCall continua a sembrare più giovane che mai

Davina McCall è nota per il suo aspetto giovanile e la sua innegabile energia, e molte persone si chiedono come riesca a sembrare più giovane che mai. Nonostante sia sotto gli occhi del pubblico da quasi 30 anni, Davina sembra invecchiare al contrario.

Uno dei suoi segreti per sfidare l'età è la sua routine di cura della pelle. Davina lo mantiene relativamente semplice, utilizzando prodotti convenienti che possono essere trovati nei supermercati e nei negozi delle principali vie. Lei giura sull'acqua micellare di Garnier per detergere e rimuovere delicatamente il trucco. Segue questo con un tonico della dottoressa Frances Prenna Jones chiamato Formula 2006, ideale per la sua pelle grassa. Il suo rituale di cura della pelle si completa con la “lussuosa” crema notte Ultra-lift e la protezione solare SPF50 di Garnier.

Quando si tratta di trucco, Davina preferisce un aspetto naturale. Utilizza spesso i prodotti della gamma Trinny Woodall, Trinny London, inclusa la crema BFF De-Stress per una copertura leggera. Mascara di base, rossetti in stick Chubby di Clinique e un tocco di fard completano il suo look dal viso fresco.

I capelli lussureggianti di Davina sono diventati una parte distintiva della sua immagine. Si tinge le ciocche da sola a casa e non lascia mai asciugare i capelli all'aria, optando per un'asciugatura con una buona spazzola.

Il fitness gioca un ruolo significativo nell'aspetto giovanile di Davina. Sostiene l'esercizio fisico regolare e crede che sia la chiave per la giovinezza. Davina incorpora una varietà di attività nella sua routine, come passeggiate veloci con il cane, corsa, pilates, lezioni di boxe e allenamento con i pesi. Sul suo sito web sono disponibili anche allenamenti per le braccia di dieci minuti.

Davina segue una dieta priva di zucchero, che contribuisce alla sua salute generale. Ha superato le lotte del passato con l'anoressia e la dipendenza e ora dà priorità al suo benessere.

In conclusione, i segreti antietà di Davina McCall includono una routine di cura della pelle senza complicazioni, trucco naturale, capelli ben pettinati, esercizio fisico regolare e una dieta priva di zucchero. Il suo impegno nel prendersi cura di se stessa dentro e fuori è ciò che la fa sembrare più giovane che mai.

Fonte:

- Il Sole

- Lo specchio

Messaggio di navigazione