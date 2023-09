Amici con benefici: le taccole formano connessioni strategiche per un cibo migliore

Le taccole selvatiche in Inghilterra hanno imparato a formare nuove connessioni sociali alla ricerca di prelibatezze. In un esperimento condotto dal Cornish Jackdaw Project, i ricercatori hanno osservato il comportamento di migliaia di taccole dotate di cavigliere dotate di transponder. Nelle campagne sono state installate mangiatoie automatizzate e quando un uccello si posava su una di esse, ne rilevava automaticamente l'identità. Le mangiatoie arrivavano in coppia, con un lato che distribuiva grano di bassa qualità e l'altro che distribuiva deliziosi vermi della farina. Gli uccelli erano divisi in due gruppi e le mangiatoie si aprivano in base a determinate condizioni, come l'apertura solo della porta del grano per un uccello solitario, o l'apertura di entrambe le porte se due uccelli dello stesso gruppo visitavano insieme.

Lo studio ha scoperto che le taccole imparavano rapidamente a formare nuove connessioni sociali, abbandonando i vecchi amici per massimizzare il loro accesso ai vermi della farina. Tuttavia, gli uccelli sono rimasti fedeli ai loro compagni per tutta la vita e ai familiari più stretti, dimostrando che i legami di sangue erano più forti del fascino delle prelibatezze. I ricercatori hanno concluso che le taccole sono strategiche nell'adattare le loro relazioni per ottenere le migliori ricompense.

Lo studio fa luce su come gli animali formano relazioni non familiari e affrontano situazioni sociali complesse. Le taccole usano le loro capacità cognitive per ricordare le esperienze precedenti e prendere decisioni strategiche sulla formazione o il mantenimento di relazioni supplementari. Anche se i ricercatori non sono sicuri che gli uccelli abbiano mantenuto queste relazioni al di fuori del contesto sperimentale, sperano di esplorare questo aspetto nel lavoro futuro.

Sebbene investire tempo ed energia in individui non imparentati possa essere una strategia sociale rischiosa, lo studio rivela come le taccole bilanciano i vantaggi derivanti dalla formazione di nuove connessioni rimanendo fedeli alla propria famiglia. Questi risultati evidenziano l'intelligenza e il comportamento strategico delle taccole nell'ottenere risorse nel loro ambiente.

Fonti: Comunicazioni sulla natura