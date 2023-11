Nuove politiche implementate da Freenow per migliorare il servizio clienti

Freenow, la più grande compagnia di taxi irlandese, ha recentemente implementato nuove politiche che richiedono ai conducenti di accettare un certo numero di lavori tramite l'app. I conducenti che hanno costantemente un tasso di accettazione basso potrebbero essere temporaneamente bloccati dall'utilizzo dell'app. L'azienda sostiene che questo cambiamento è necessario per garantire un servizio rapido e affidabile ai clienti.

I critici sostengono che queste politiche costringono i conducenti a orari prolungati e impediscono loro di fare le pause necessarie. Temono che l’imminente periodo di punta di novembre e dicembre, quando tipicamente c’è una forte domanda di taxi, provocherà il caos poiché sempre più conducenti verranno bloccati o sceglieranno di abbandonare volontariamente l’app.

In risposta a queste preoccupazioni, Freenow ha sottolineato che l'obiettivo delle nuove politiche è aumentare la disponibilità per i clienti. Incoraggiando gli autisti ad accettare più lavori, l'azienda mira a fornire un servizio complessivamente migliore. Tuttavia, Freenow non ha rivelato i criteri specifici per un “tasso di accettazione costantemente basso” o la durata dei blocchi temporanei.

L'introduzione di queste politiche coincide con la nomina di Charlie Gleeson come nuovo direttore generale di Freenow per l'Irlanda. Gleeson, in precedenza CEO e fondatore della startup di scooter ed e-bike Zipp Mobility, porta la sua esperienza nel settore della mobilità per guidare le operazioni dell'azienda in Irlanda.

Domande frequenti:

D: Cosa succede se il tasso di accettazione di un conducente è costantemente basso?

R: Ai conducenti potrebbe essere temporaneamente bloccato l'utilizzo dell'app Freenow.

D: Quanto durerà il blocco temporaneo?

R: Freenow non ha rivelato la durata dei blocchi temporanei.

D: Perché Freenow sta implementando queste modifiche?

R: Freenow mira a migliorare il servizio clienti garantendo che i viaggi siano accettati in modo rapido e affidabile dagli autisti.

D: Gli autisti sostengono queste nuove politiche?

R: Alcuni conducenti hanno criticato queste politiche, esprimendo preoccupazione per i lunghi orari di lavoro e la mancanza di pause.