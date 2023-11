Scatena l'emozione del gioco con le giornate di gioco gratuite su Xbox Game Pass

Preparati a provare l'adrenalina delle corse ad alta velocità, gli intrighi dello spionaggio e l'emozione del combattimento con la spada con le giornate di gioco gratuito su Xbox Game Pass! Da giovedì 16 novembre alle 12:01 PDT fino a domenica 19 novembre alle 11:59 PDT, gli abbonati a Xbox Game Pass Core e Xbox Game Pass Ultimate potranno tuffarsi nei mondi ricchi di azione di F1® 23, Deceive Inc., e Lama vagante.

Come iniziare

Per partecipare al divertimento, è sufficiente trovare e installare i giochi dalla pagina dei dettagli del singolo gioco su Xbox.com. Verrai reindirizzato a Microsoft Store, dove potrai accedere per installare i giochi utilizzando il tuo abbonamento Xbox Game Pass Core o Xbox Game Pass Ultimate. Se preferisci giocare su console, vai alla scheda Abbonamenti nell'Xbox Store e sfoglia la raccolta Giornate di gioco gratuito sulla tua Xbox One o Xbox Series X|S.

Mantieni l'entusiasmo

Se non ne hai mai abbastanza dei giochi durante le giornate di gioco gratuito, hai la possibilità di acquistarli insieme a eventuali edizioni aggiuntive con uno sconto a tempo limitato. Puoi continuare a giocare senza perdere i tuoi progressi, inclusi il punteggio giocatore e gli obiettivi ottenuti durante l'evento. Tieni presente che sconti, disponibilità e offerte specifiche per regione possono variare.

FAQ

D: Posso giocare ai giochi Free Play Days con i miei amici?



R: Sì! Xbox Game Pass Core offre l'accesso a una rete multiplayer dedicata, permettendoti di unire le forze e competere contro amici di tutto il mondo. Inoltre, giocare insieme aggiunge un ulteriore livello di eccitazione all'esperienza di gioco.

D: Come posso richiedere il vantaggio F1 23 Ultimate?



R: I membri di Game Pass Ultimate possono richiedere 11,000 PitCoin, che possono essere utilizzati nel negozio F1 23 e per acquistare il VIP Podium Pass. Basta andare alla galleria Perks e richiedere l'offerta prima del 30 novembre 2023.

D: Quali aggiornamenti sono inclusi nelle giornate di gioco gratuito di Deceive Inc.?



R: Durante il periodo dei giorni di gioco gratuito, Deceive Inc. offre l'aggiornamento Of Queens and Kings, che include un nuovo agente, una nuova mappa e un'azione spia contro spia più emozionante. Affronta la sfida da solo o fai squadra con gli amici per superare in astuzia i tuoi avversari e raggiungere l'obiettivo.

D: Cosa rende Stray Blade un'esperienza di gioco unica?



R: Stray Blade accompagna i giocatori in un viaggio attraverso la misteriosa Valle Perduta di Acrea, dove giocherai nei panni di un avventuriero risorto accompagnato dal fedele lupo Xhinnon, Boji. Attraversa paesaggi segnati dalla guerra, sfrutta il potere dei metalli Acreani e padroneggia un sistema di combattimento che ti consente di plasmare il mondo attraverso le tue azioni.

Non perdere queste entusiasmanti giornate di gioco gratuito su Xbox Game Pass Core e Xbox Game Pass Ultimate. Per ulteriori informazioni sulle giornate di gioco gratuito e per restare aggiornato sulle ultime novità sui giochi Xbox, visita Xbox Wire.