T-Mobile presenta le irresistibili offerte del Black Friday 2023: telefoni, smartwatch gratuiti e altro ancora!

T-Mobile è pronta a spargere un po' di magia natalizia quest'anno con le sue incredibili promozioni del Black Friday 2023. A partire dal 16 novembre, i clienti, sia nuovi che esistenti, possono concedersi un tesoro di omaggi offerti dal principale "Un-carrier" della nazione. Ma non preoccuparti, non dovrai aspettare fino al Ringraziamento per aggiudicarti queste entusiasmanti offerte.

Con una mossa che mette in mostra la loro generosità, T-Mobile offre una gamma di telefoni Android di fascia alta che possono essere tuoi a $ 0. In palio ci sono modelli come Galaxy S23, Z Flip 5, Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Motorola Razr+. Per avvalerti di questa offerta sbalorditiva, tutto ciò che devi fare è ottenere una nuova linea di servizio o permutare un dispositivo idoneo. E la parte migliore? Puoi usufruire di questa offerta finché hai un piano Go5G Next o Go5G Plus.

Ma gli omaggi non si fermano ai telefoni. T-Mobile consente inoltre ai clienti di combinare il proprio telefono gratuito con uno smartwatch gratuito come Samsung Galaxy Watch 6 o Google Pixel Watch, insieme ad auricolari con cancellazione del rumore gratuiti. Naturalmente avrai bisogno di una nuova linea di servizi per lo smartwatch, ma i Galaxy Buds 2 non hanno costi aggiuntivi. E se opti per il pacchetto Samsung composto da Galaxy S23, Galaxy Watch 6 e Galaxy Buds 2, risparmierai ben $ 1,300 in totale.

Oltre alle irresistibili offerte di telefoni e smartwatch, T-Mobile ripropone l'affare sempre popolare di quattro linee vocali per soli $ 100 al mese. E non è tutto: i clienti possono anche usufruire gratuitamente di Galaxy Watch 6, Pixel Watch di prima generazione, Pixel Watch 2 a metà sconto e sconti fino a $ 150 su prodotti JBL selezionati.

Ma T-Mobile non è l'unico a diffondere l'allegria natalizia. Metro by T-Mobile si sta preparando per la propria serie di promozioni per le vacanze anticipate. I clienti possono aspettarsi di aggiudicarsi gratuitamente il Samsung Galaxy S23 FE con un trasferimento di numero, il Samsung Galaxy A54 5G gratuitamente con port-in e il Motorola Razr pieghevole per soli $ 99.99. Anche il servizio 5G di Metro vedrà un significativo calo di prezzo, disponibile per soli 25 dollari al mese per una singola linea illimitata.

Con offerte così incredibili, non c'è da meravigliarsi che T-Mobile e Metro by T-Mobile siano pronti a rendere queste festività natalizie davvero indimenticabili. Segna sulla tua agenda e assicurati di non perdere queste offerte straordinarie.

Domande frequenti (FAQ)

