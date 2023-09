Sfida del fine settimana di fuoco gratuito: vinci un voucher Luck Royale e casse di bottino di armi Mystic Seeker

By

La Free Fire Weekend Challenge è l'ultima attività del gioco che offre ai giocatori la possibilità di vincere un buono Luck Royale e 3 casse di bottino per armi Mystic Seeker. Questa sfida richiede ai giocatori di ottenere un certo numero di vittorie o di infliggere una quantità specifica di danni con le granate per ottenere le ricompense.

Per ricevere un buono Luck Royale gratuito, i giocatori devono ottenere tre Booyah o infliggere 3000 danni con le granate. Per guadagnare 3 casse di bottino per armi Mystic Seeker, i giocatori devono ottenere otto Booyah o infliggere 5000 danni con le granate.

La sfida del fine settimana di Free Fire è iniziata l'8 settembre 2023 e continuerà fino al 10 settembre 2023. I requisiti della sfida non sono eccessivamente difficili e i giocatori che partecipano attivamente al gioco dovrebbero essere in grado di completarli facilmente.

Per raccogliere i premi, i giocatori devono seguire questi passaggi:

Completa gli obiettivi necessari sopra indicati. Accedi alla scheda dell'evento e seleziona la sezione Percorso verso la vittoria. Accedi alla scheda Sfida del fine settimana e fai clic sul pulsante di richiesta.

I giocatori riceveranno quindi il voucher Luck Royale e le casse di bottino di armi Mystic Seeker. I voucher Luck Royale devono essere utilizzati prima della data di scadenza del 31 ottobre 2023, mentre le casse di bottino di armi Mystic Seeker possono essere utilizzate in qualsiasi momento dalla sezione del caveau.

10 eventi emote Caduta d'oro e Onda del braccio

Oltre alla sfida del fine settimana, la campagna La strada verso la vittoria include numerosi altri eventi entusiasmanti. L'incentivo Gold Drop 10x fornisce ai giocatori oro aggiuntivo per ogni partita giocata tra l'8 e il 10 settembre 2023, dalle 10:00 alle 11:59. I giocatori possono anche guadagnare fino a 1000 oro gratuitamente dal Daily Gold Drop partecipando a partite BR, CS o LW.

Un altro evento in corso offre ai giocatori la possibilità di vincere un'emote Arm Wave gratuita. Giocando un certo numero di partite classificate Battle Royale o Clash Squad, i giocatori possono sbloccare vari premi, tra cui oro, voucher Luck Royale e l'emote Arm Wave stessa.

I requisiti per l'evento emote Arm Wave sono i seguenti:

Gioca 10 partite classificate BR o CS per ricevere 2000x Oro.

Gioca 20 partite classificate BR o CS per ottenere 3 voucher Luck Royale.

Gioca 40 partite classificate BR o CS per vincere l'emote Arm Wave o 5 voucher Gold Royale.

Dopo aver completato 40 partite classificate, i giocatori si qualificheranno per tutti i premi, inclusa l'emote. Se i giocatori possiedono già l'emote, avranno invece la possibilità di selezionare i voucher Gold Royale.

