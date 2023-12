Nuova versione del sistema operativo Wear rilasciata per gli smartwatch Fossil Gen 6

Fossil ha recentemente lanciato un aggiornamento per i suoi smartwatch Gen 6, introducendo Wear OS 3.5. Sebbene non sia l'ultima versione disponibile, questo aggiornamento apporta alcuni miglioramenti e modifiche minori per migliorare l'esperienza dell'utente.

L'aggiornamento è iniziato circa una settimana fa e nel frattempo ha raggiunto progressivamente sempre più utenti. I primi rapporti degli utenti Reddit indicano che l'aggiornamento include alcune modifiche all'interfaccia utente e miglioramenti delle prestazioni, ma nessun cambiamento importante.

È interessante notare che Wear OS 3.5 è in realtà un aggiornamento incrementale basato su Wear OS 3, inizialmente rilasciato da Fossil l'anno scorso. Era la versione predefinita sul Pixel Watch originale e ha raggiunto la serie Galaxy Watch di Samsung a metà del 2022. Idealmente, Fossil avrebbe dovuto rilasciare Wear OS 3.5 insieme a Wear OS 3, ma presumibilmente l'azienda ha riscontrato alcuni intoppi.

Tuttavia, sembra che alcuni utenti abbiano riscontrato problemi con l'aggiornamento. I reclami in vari thread di discussione menzionano problemi come il looping di avvio, tempi di installazione lenti e prestazioni ridotte della batteria dopo l'installazione di Wear OS 3.5 sui loro smartwatch Fossil. Fossil ha riconosciuto queste preoccupazioni e ha temporaneamente sospeso l'aggiornamento per risolvere i problemi segnalati. Sebbene il lancio sia ripreso, Fossil non ha rivelato dettagli specifici sulle correzioni implementate.

