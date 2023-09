Forza Motorsport presenta la modalità di accessibilità per i giocatori non vedenti

Forza Motorsport, il popolare franchise di giochi di corse, continua ad ampliare i confini dell'accessibilità. Dopo l'introduzione del linguaggio dei segni nel gioco e delle opzioni di rallentamento del tempo nelle iterazioni precedenti, il prossimo gioco Forza Motorsport mira a soddisfare i giocatori non vedenti con la sua nuova modalità chiamata Blind Drive Assist.

Steve Saylor, sostenitore dell'accessibilità e giocatore cieco, ha recentemente avuto l'opportunità di testare la modalità e ha condiviso la sua esperienza su Twitter. La modalità utilizza una combinazione di segnali audio e personalizzazioni per assistere i giocatori non vedenti durante il gioco.

I segnali audio in Blind Drive Assist forniscono una guida simile a quella che si trova nei giochi di guida di rally, in cui vengono descritte le svolte successive. Tuttavia, Forza Motorsport fa un ulteriore passo avanti incorporando un sofisticato feedback simile al sonar. Ai giocatori vengono forniti vari suoni che indicano la posizione della loro auto sulla pista rispetto ai suoi lati e alle curve, oltre a segnali per frenare e accelerare.

Saylor inizialmente descrisse i segnali audio come una “cacofonia di suoni”, ma dopo aver regolato i misuratori del volume e i livelli dei toni in base alle sue preferenze, vide un miglioramento significativo nelle sue capacità di corsa. In un video, spiega come trovare le giuste impostazioni e acquisire familiarità con gli spunti alla fine lo abbia portato a vincere una gara.

È importante notare che la cecità non significa necessariamente una completa mancanza di vista. Si riferisce a un disturbo visivo in cui la vista è fortemente compromessa. Saylor fornisce spiegazioni visive eloquenti di questo concetto in un video che ha condiviso.

Con l'introduzione di Blind Drive Assist, Forza Motorsport diventa un'esperienza sonora con supporto visivo. Ciò segna una pietra miliare significativa nell’accessibilità per i giochi di corse.

Altre opzioni di accessibilità nel gioco includono la possibilità di rimuovere le collisioni automobilistiche per i giochi per giocatore singolo, trasformare le auto IA in fantasmi, descrizioni audio per filmati e opzioni di volume altamente specifiche per diversi aspetti dei suoni del gioco.

Turn 10 Studios, lo sviluppatore di Forza Motorsport, ha collaborato con il consulente per l'accessibilità Brandon Cole e Steve Saylor per creare la modalità Blind Drive Assist. L'uscita del gioco è prevista per il 10 ottobre, con accesso anticipato disponibile per coloro che acquistano la Premium Edition.

