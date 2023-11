Fornite OG accompagna i giocatori in un viaggio nostalgico attraverso la storia del Battle Royale

Fortnite OG è arrivato e sta riportando la nostalgia ai fan di lunga data del gioco Battle Royale. Sviluppata da Epic Games, Fortnite OG è una nuova stagione che presenterà aggiornamenti regolari, ognuno dei quali riporterà una fase diversa del passato del gioco.

Per dare il via alle cose, Fortnite OG si sta concentrando sul Capitolo 1: Stagione 5. Ciò significa che i favoriti perduti da tempo come Tilted Towers stanno tornando, insieme ad armi classiche come il fucile d'assalto, il fucile a pompa e il fucile da caccia. I giocatori potranno anche sfrecciare ancora una volta intorno all'isola con veicoli come il carrello della spesa e il kart fuoristrada.

Ma il viaggio nella storia del Battle Royale non si ferma qui. Gli aggiornamenti successivi approfondiranno diversi capitoli del passato di Fortnite. Il 9 novembre, un aggiornamento a tema della sesta stagione introdurrà i quadcrashers e i sei tiratori. Il 6 novembre riporterà le stagioni 16 e 7, complete di aerei Stormwing e mini-pistole. Infine, il 8 novembre coprirà le stagioni 23 e X, reintroducendo i jetpack e la Baller.

Oltre a queste caratteristiche familiari, Fortnite OG promette molte sorprese. Epic Games accenna al ritorno di eventi dal vivo che definivano periodi specifici del gioco, come il cubo rotolante, il vulcano in eruzione o il famigerato buco nero.

Questa stagione rinnovata ha anche una durata più breve rispetto alle stagioni precedenti. Mentre una normale stagione di Fortnite dura circa tre mesi, Fortnite OG durerà solo quattro settimane. Nonostante il periodo di tempo più breve, i giocatori possono comunque aspettarsi un’esperienza gratificante con il pass OG, che offre 50 oggetti sbloccabili. Il pass costerà i soliti 950 V-buck, ma i giocatori potranno guadagnare 1,000 V-buck e gli abbonati alla Fortnite Crew potranno accedervi gratuitamente.

Per finire, il negozio in-game presenterà una selezione curata di oggetti classici, mashup e nuovi che i giocatori potranno acquistare. Con Fortnite OG, Epic Games accompagna i giocatori in un viaggio nostalgico, rivoluzionando il gioco durante un periodo di cambiamenti significativi all'interno della community di Fortnite.

FAQ

1. Quanto durerà Fortnite OG?

Fortnite OG durerà quattro settimane, quindi sarà più breve della normale durata di tre mesi di una normale stagione di Fortnite.

2. Quali funzionalità verranno ripristinate in Fortnite OG?

Ogni aggiornamento di Fortnite OG riporterà diversi elementi del passato del gioco, a partire dal Capitolo 1: Stagione 5 e procedendo attraverso i capitoli successivi.

3. Cosa possono sbloccare i giocatori con il pass OG?

Il pass OG offre 50 oggetti sbloccabili, ovvero la metà della quantità normale per una stagione di Fortnite. I giocatori possono guadagnare 1,000 V-buck e gli abbonati alla Fortnite Crew possono accedervi gratuitamente.

4. Ci saranno sorprese in Fortnite OG?

Sì, Epic Games promette tantissime sorprese, incluso il ritorno di eventi live che definivano periodi specifici del gioco.