Preparati per un tuffo nel passato in Fortnite OG

Fan di Fortnite, tenete duro i vostri posti perché è arrivato un entusiasmante aggiornamento! Baldur's Gate 3 Update 1.004 è stato ufficialmente rilasciato, portando con sé una serie di aggiornamenti di gioco, correzioni di bug e miglioramenti. Che tu sia un nuovo giocatore o un giocatore esperto, questo aggiornamento fornirà un'esperienza di gioco davvero rinnovata.

Uno degli aspetti più entusiasmanti di questo aggiornamento è l'inclusione di contenuti delle stagioni precedenti. Ogni stagione verrà rivisitata una per una, permettendo ai giocatori di rivivere l'eccitazione e la nostalgia. Dalle Torri inclinate della Stagione 2 alle epiche battaglie della Stagione 9 e X, Fortnite OG ha tutto. Armi come il fucile d'assalto, il fucile a pompa e il fucile da caccia non sono più nella cassaforte, mentre oggetti popolari come il rampino e la bomba boogie sono tornati in azione.

Ma non finisce qui. L'aggiornamento introduce anche l'OG Pass e l'OG Shop. L'OG Pass offre oltre 50 nuovi oggetti di gioco che possono essere sbloccati in sole quattro settimane. E per coloro che amano aggiungere un po' di stile al proprio gameplay, l'OG Shop offre oggetti classici, mashup e nuovi che saranno disponibili per un periodo limitato.

Per gli appassionati del gioco classificato, il capitolo 4 della stagione OG introduce un nuovissimo sistema classificato. Con il ripristino del grado all'inizio della stagione, tutti hanno la possibilità di scalare la classifica e dimostrare le proprie abilità. Per rendere la progressione più gratificante, completando determinate missioni urgenti classificate sbloccherai ricompense di gioco esclusive, incluso il dorso decorativo Tag del Ranker ispirato al capitolo 1.

Quindi, preparati, preparati ed entra in azione perché Fortnite OG è tornato ed è migliore che mai. Gioca con i tuoi amici, scala le classifiche e sblocca fantastici premi lungo il percorso. È tempo di rivivere il passato e creare nuovi ricordi in questo entusiasmante aggiornamento.

FAQ

Cos'è l'OG Pass?

L'OG Pass è un Season Pass che viaggia nel tempo a velocità turbo in Fortnite OG. Offre oltre 50 nuovi oggetti di gioco che possono essere sbloccati in quattro settimane. È acquistabile per 950 V-Bucks ed è compreso nell'abbonamento alla Ciurma di Fortnite.

Cos'è l'OG Shop?

L'OG Shop presenta selezioni curate di articoli classici, mashup e nuovi. Questi articoli saranno disponibili per un periodo limitato, con una nuova selezione che apparirà ogni giorno nel negozio.

Qual è la classifica OG della stagione 4 del capitolo?

Il capitolo 4 Stagione OG Classificato è un nuovo sistema di classificazione introdotto in Fortnite OG. Il grado di ogni giocatore è stato ripristinato, offrendo a tutti un nuovo inizio. I giocatori possono rivelare il proprio grado giocando solo una partita classificata e le loro prestazioni nelle partite successive aggiorneranno la barra di avanzamento del grado.

Come funziona la progressione più rapida del grado?

In Fortnite OG, la progressione del grado sarà più rapida ai gradi più alti e medi. I giocatori verranno penalizzati meno in caso di eliminazione anticipata e vedranno aumenti leggermente più rapidi nella barra di avanzamento del grado. Questa modifica è stata apportata per far fronte alla durata più breve della stagione.

Cosa sono le missioni urgenti classificate?

Le missioni urgenti classificate sono missioni speciali assegnate ai giocatori quando entrano in una partita classificata. Completando determinate quantità di queste missioni, i giocatori possono sbloccare premi di gioco esclusivi. Completando una sola missione urgente classificata durante Fortnite OG sbloccherai il dorso decorativo Tag del Ranker ispirato al capitolo 1.