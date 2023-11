Indus Battle Royale arricchisce l'universo di gioco di Fortnite

Lo studio di gioco indiano SuperGaming è destinato a rivoluzionare l'esperienza Fortnite con il suo prossimo gioco Battle Royale, Indus. Questa collaborazione è stata annunciata all’India Game Developer Conference 2023 a Hyderabad, segnando una nuova era per il popolare genere battle royale.

Battaglia reale dell'Indo in Fortnite

Sfruttando l'Unreal Editor per Fortnite (UEFN) di Epic Games, SuperGaming ha integrato perfettamente il gameplay, la mappa, le modalità e l'atmosfera generale di Indus in Fortnite. Ciò significa che i giocatori PC e macOS avranno presto l'opportunità di immergersi nel mondo di Indus all'interno dell'amato universo di Fortnite.

Il processo per portare Indus a Fortnite non è stata un’impresa da poco. Un team di due donne di SuperGaming ha lavorato instancabilmente per soli 27 giorni per garantire una transizione senza intoppi. Attraverso la loro innovazione e determinazione, hanno creato un'esperienza di gioco eccezionale che fonde perfettamente i due mondi.

Per dare ai giocatori un assaggio di cosa aspettarsi, SuperGaming ha rilasciato un emozionante trailer che mostra le impressionanti immagini e le meccaniche di gioco di Indus nell'ambiente Fortnite. Questo sguardo al futuro dei giochi Battle Royale suggerisce un'esperienza di gioco esaltante che combina i migliori elementi di entrambi i giochi.

Il rilascio della beta chiusa di Indus per dispositivi mobili è previsto durante le prossime festività natalizie, mentre la disponibilità di Indus all'interno di Fortnite sarà annunciata a breve. I giocatori non vedranno l'ora non solo di esplorare le splendide mappe e il gameplay avvincente, ma anche di sperimentare l'esclusiva "condizione di vittoria incentrata sul Cosmio" di Indus. Per ottenere la vittoria, le squadre devono ottenere Cosmio, una risorsa molto ricercata all'interno del gioco.

Alla base della collaborazione tra SuperGaming e Fortnite c’è una convinzione condivisa nel potere dei giochi di unire le culture. Roby John, CEO e co-fondatore di SuperGaming, ha sottolineato il loro impegno nel mostrare la ricca cultura e il talento dell'India su una piattaforma globale. Con l'enorme base di giocatori di Fortnite di circa 220 milioni di utenti mensili, questa collaborazione ha il potenziale per introdurre l'Indo-Futurismo a un pubblico senza precedenti.

Con l'integrazione di Indus Battle Royale in Fortnite, il mondo dei giochi attende con impazienza l'alba di un nuovo capitolo nel genere Battle Royale. Preparati per un'esperienza adrenalinica mentre due giganti del gioco uniscono le forze per ridefinire i limiti del gioco multiplayer.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è l'Indo Battle Royale?

Indus Battle Royale è un gioco di prossima uscita sviluppato da SuperGaming, uno studio di gioco indiano. Offre una miscela unica di gameplay, mappe e modalità all'interno del genere Battle Royale.

2. Come verrà integrato Indus in Fortnite?

SuperGaming ha utilizzato Unreal Editor per Fortnite (UEFN) di Epic Games per portare Indus nell'universo di Fortnite. Questa integrazione consente ai giocatori PC e macOS di vivere il mondo dell'Indo all'interno di Fortnite.

3. Qual è la “condizione di vittoria incentrata sul Cosmio” nell’Indo?

La "condizione di vittoria incentrata su Cosmio" in Indus si riferisce a una meccanica di gioco unica in cui la vittoria si ottiene acquisendo Cosmio, una risorsa preziosa all'interno del gioco. Le squadre devono sforzarsi di ottenere Cosmio per assicurarsi la vittoria.

4. Quando sarà disponibile Indus in Fortnite?

La data di uscita specifica per Indus in Fortnite deve ancora essere annunciata. Tuttavia, SuperGaming prevede di condividere presto queste informazioni, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

5. Qual è il significato di questa collaborazione?

Questa collaborazione tra SuperGaming e Fortnite rappresenta una pietra miliare nel genere battle royale. Mette in mostra la ricca cultura e il talento del gioco indiano su una piattaforma globale, oltre a offrire una nuova entusiasmante esperienza di gioco per i giocatori di tutto il mondo.