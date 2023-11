L'ultimo aggiornamento di Fortnite: cosa aspettarsi e come risolvere i problemi di connettività

Fortnite, il popolare gioco Battle Royale sviluppato da Epic Games, sarà sottoposto a un periodo di inattività di manutenzione programmata il 23 novembre 2023, per l'attesissimo aggiornamento v27.11. Si prevede che questo aggiornamento riporterà le armi, gli oggetti e il gameplay amati dalle stagioni 9 e X, tra cui il fucile di precisione pesante, il lanciagranate di prossimità, Storm Flip e altro ancora.

Durante il periodo di manutenzione, previsto dalle 09:00 alle 13:00 UTC, il matchmaking sarà temporaneamente disabilitato e i giocatori potrebbero riscontrare problemi come il messaggio di errore "I server Fortnite non rispondono". Per contribuire a mitigare questi problemi, ecco alcuni passaggi che puoi eseguire:

1. Riavvia il gioco, la console o il PC: a volte, un semplice riavvio può risolvere i problemi di connettività.

2. Controlla la pagina Stato del server Epic Games: visitando la pagina Stato del server Epic Games (URL: epicgames.com/status), puoi verificare se ci sono problemi in corso sul server.

3. Modifica le impostazioni DNS: la modifica delle impostazioni DNS su un provider diverso a volte può migliorare la stabilità della connessione. Consulta la documentazione del tuo dispositivo o cerca online istruzioni specifiche per la tua piattaforma.

4. Svuota cache della console: svuotare la cache sulla console può aiutare a risolvere i problemi di prestazioni. Fare riferimento al manuale utente della console o al sito Web di supporto per istruzioni su come svuotare la cache.

5. Disattiva temporaneamente firewall/VPN: i firewall o le VPN a volte possono interferire con la connessione del gioco. Disabilitarli temporaneamente può aiutare a identificare se causano problemi.

Durante i tempi di inattività, Epic Games eseguirà aggiornamenti critici del database e manutenzione del server per garantire una distribuzione fluida dell'aggiornamento v27.11. In attesa che i servizi riprendano, è meglio avere pazienza.

Per tenere traccia dell'avanzamento dell'aggiornamento, segui il profilo Twitter dello stato di Fortnite per gli aggiornamenti in tempo reale da Epic Games. Inoltre, la pagina di stato di Epic Games fornisce informazioni sulle fasi di distribuzione della patch, indicando quando vari servizi come l'accesso e le partite sono "In corso" o "Risolti".

Si stima che il tempo di inattività per questo particolare aggiornamento duri circa quattro ore, dalle 09:00 alle 01:00 UTC. Tuttavia, è importante notare che potrebbero verificarsi estensioni impreviste. Resta sintonizzato sugli aggiornamenti ufficiali Twitter di Epic Games per le informazioni più accurate.

FAQ:

D: Cos'è l'aggiornamento v27.11 per Fortnite?

R: L'aggiornamento v27.11 per Fortnite è un hotfix che ripristina armi, oggetti e gameplay popolari delle stagioni 9 e X.

D: Quanto durerà la manutenzione del server Fortnite per l'aggiornamento v27.11?

R: La manutenzione del server Fortnite per l'aggiornamento v27.11 dovrebbe durare circa quattro ore, dalle 09:00 alle 01:00 UTC.

D: Come posso correggere l'errore "I server Fortnite non rispondono"?

R: Per correggere l'errore "I server Fortnite non rispondono", puoi provare a riavviare il gioco, controllare la pagina Stato del server Epic Games, modificare le impostazioni DNS, svuotare la cache della console o disattivare temporaneamente firewall/VPN.

D: Dove posso ottenere aggiornamenti in tempo reale sull'avanzamento dell'aggiornamento di Fortnite?

R: Puoi seguire l'handle Twitter dello stato di Fortnite per aggiornamenti in tempo reale sull'avanzamento dell'aggiornamento di Fortnite. La pagina di stato di Epic Games fornisce anche informazioni sulle fasi di distribuzione delle patch.