Aggiornamento Fortnite v28.01: preparati per una nuova avventura!

Riepilogo: preparati per una nuova entusiasmante avventura mentre Fortnite Battaglia reale si prepara all'aggiornamento v28.01. Epic Games ha annunciato che il tempo di inattività del server inizierà il 7 dicembre alle 3:1 ET, con una durata stimata di 3-XNUMX ore. Durante questo periodo, le modalità di matchmaking e di gioco principale saranno temporaneamente disabilitate.

Preparati a entrare in un mondo di creatività e divertimento mentre Fortnite collabora con Lego per offrirti un'esperienza unica nel suo genere. Anche se i dettagli sono limitati fino al termine dei tempi di inattività, ecco un'anteprima di cosa puoi aspettarti da questo entusiasmante crossover Lego:

1. Mondo aperto a tema Lego: esplora una nuovissima isola Lego piena di diversi biomi, missioni accattivanti, fauna selvatica vivace e meccaniche di costruzione innovative. Preparati a liberare la tua creatività!

2. Cosmetici a tema: oltre 1200 skin Fortnite esistenti verranno rinnovate con i Lego, apportando un tocco di fascino a blocchi ai tuoi personaggi preferiti. Inoltre, verranno introdotti nuovi abiti Lego originali, come The Lego Explorer Emile, per mostrare il tuo stile.

3. Sfide e premi: partecipa a missioni speciali a tema Lego e sblocca fantastici premi. Guadagna XP e raccogli accessori a tema mentre ti imbarchi in un'avventura come mai prima d'ora.

4. Modifiche al gameplay: aspettati potenziali aggiunte come la pesca, l'agricoltura e la caccia per adattarsi alla natura sandbox del mondo Lego. Immergiti in un ambiente vibrante che fonde perfettamente gli universi Fortnite e Lego.

Il trailer cinematografico ci offre uno sguardo al bizzarro ambiente Lego che ci aspetta. Preparati per una terra luminosa e vivace piena di blocchi di gioia quando i server torneranno online.

Non dimenticare che il matchmaking e i servizi saranno temporaneamente offline durante i tempi di inattività. Le playlist Solo, Duo e Squadra per le modalità principali saranno inaccessibili fino al completamento dell'aggiornamento.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti poiché Epic Games potrebbe fornire ulteriori informazioni o modificare i tempi per la patch Fortnite x Lego. Avremo tutta la copertura di cui hai bisogno non appena i server saranno di nuovo attivi!

Quindi preparatevi, fan di Fortnite! Una straordinaria avventura nel mondo Lego ti aspetta.