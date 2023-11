Alla ricerca degli gnomi di Fortnite: svelare i segreti nascosti del capitolo 4 stagione 5

Fortnite Capitolo 4 Stagione 5, noto come Fortnite OG, ha scatenato un'ondata di nostalgia reintroducendo gli gnomi segreti sparsi per l'isola. Queste creature sfuggenti riportano alla mente i ricordi degli albori del gioco, aggiungendo un tocco di fantasia alla stagione in corso. Tuttavia, rintracciarli non è un compito facile, poiché il menu delle missioni non fornisce alcun suggerimento e gli gnomi appaiono sulla minimappa solo quando sei nelle immediate vicinanze.

Svelare il mistero degli gnomi è fondamentale perché ogni gnomo premia i giocatori con ben 20,000 XP, equivalenti al raggiungimento di un obiettivo bonus giornaliero. Con la stagione che dura solo un mese, questo aumento di XP può accelerare in modo significativo i tuoi progressi nel pass battaglia di Fortnite.

Nella mappa OG di Fortnite ci sono attualmente 10 gnomi conosciuti in attesa di essere trovati. Tuttavia, poiché la mappa subisce trasformazioni settimanali ogni giovedì, è possibile che altri gnomi facciano la loro comparsa nei prossimi giorni. Per assicurarti di non perdere nessuna di queste preziose ricompense, abbiamo compilato una pratica guida e una mappa per aiutarti a individuare rapidamente tutti i 10 gnomi segreti di Fortnite.

Ricordati di attivare l'indicatore della minimappa quando ti trovi in ​​prossimità di uno gnomo, poiché semplificherà la tua ricerca. Inoltre, interagisci con ogni gnomo per guadagnare l'ambita ricompensa XP.

Ecco le posizioni dei 10 gnomi, ciascuno presentato in divertenti esposizioni:

1. Vicino a una statua di lama nella parte nordoccidentale di Junk Junction.

2. Dietro un camper nell'area nord-occidentale di Risky Reels.

3. All'interno di un labirinto di siepi nel cuore di Wailing Woods.

4. Arroccato su una sedia nella sezione nord-orientale di Lonely Lodge.

5. Vicino al campo da calcio nella regione meridionale di Pleasant Park.

6. Immerso in uno stagno nella parte settentrionale di Dusty Divot.

7. Adiacente ad una statua nell'area nord-orientale di Greasy Grove.

8. Nascosto all'interno di una miniera nel centro di Shifty Shafts.

9. Nelle vicinanze di un autobus sul lato orientale di Shifty Shafts.

10. Posizionato su una scogliera nella periferia orientale di Paradise Palms.

Resta sintonizzato perché aggiorneremo questa guida con le posizioni di tutti i nuovi gnomi Fortnite che potrebbero emergere durante la stagione. Nel frattempo, intraprendi la tua missione e richiedi i tuoi meritati 200,000 XP per rafforzare i tuoi progressi in Fortnite.

FAQ:

D: Quanti gnomi ci sono da trovare in Fortnite Capitolo 4 Stagione 5?

R: Al momento, ci sono 10 gnomi da scoprire in Fortnite OG.

D: Quali ricompense offrono gli gnomi?

R: Ogni gnomo premia i giocatori con 20,000 XP, equivalenti al raggiungimento di un obiettivo bonus giornaliero.

D: Gli gnomi compaiono sulla minimappa?

R: Gli gnomi appaiono sulla minimappa solo quando ti avvicini a loro, quindi tienili d'occhio.

D: Verranno aggiunti altri gnomi nel corso della stagione?

R: È possibile che compaiano più gnomi, poiché la mappa di Fortnite subisce modifiche ogni giovedì. Aggiorneremo la nostra guida di conseguenza.