Come risolvere l'errore 93 di Fortnite e continuare a giocare con gli amici

By

L'errore 93 di Fortnite è stato un problema costante nel popolare gioco, causando frustrazione ai giocatori che tentavano di connettersi con i propri amici. Questo errore può verificarsi su qualsiasi piattaforma, tra cui Xbox, PlayStation, Nintendo Switch o PC, e spesso viene visualizzato senza preavviso. Tuttavia, ci sono vari metodi con cui puoi provare a risolvere questo problema e tornare a giocare con i tuoi amici.

Cambia la tua pelle:

Anche se può sembrare strano, cambiare la skin di gioco si è rivelata una soluzione alternativa di successo per molti giocatori che hanno riscontrato l'errore 93 di Fortnite. Non esiste una spiegazione definitiva del motivo per cui funzioni, ma numerosi giocatori hanno riportato risultati positivi dopo aver cambiato la skin.

Riavvia il gioco o riavvia il sistema:

Il vecchio adagio di spegnere e riaccendere qualcosa spesso funziona per risolvere i problemi tecnici e l'errore 93 di Fortnite non fa eccezione. Inizia riavviando il gioco stesso. Se il problema persiste, valuta la possibilità di riavviare l'intera console di gioco o PC. Questo passaggio può aiutare ad aggiornare eventuali problemi o conflitti temporanei che causano l'errore.

Regola le impostazioni sulla privacy del gruppo:

Un'altra potenziale soluzione per l'errore 93 di Fortnite è la modifica delle impostazioni sulla privacy del gruppo. Se il tuo gruppo è attualmente impostato su pubblico, prova a cambiarlo in privato e viceversa. La modifica di questa impostazione può avere un impatto sul processo di matchmaking del gruppo, eventualmente risolvendo l'errore.

Controlla lo stato del server:

Anche se le interruzioni del server sono rare in Fortnite, vale comunque la pena verificare se ci sono problemi in corso che influiscono sulle funzioni del party o di messaggistica. Visita il sito Web ufficiale dello stato del server Fortnite e assicurati che la sezione denominata "Parti, amici e messaggi" mostri uno stato "operativo".

Contatta il supporto di Epic Games:

Se nessuna delle opzioni di cui sopra funziona per te, contattare il supporto di Epic Games è la soluzione migliore. Sebbene ciò possa richiedere più tempo rispetto alle altre soluzioni, il loro team può fornire assistenza personalizzata per affrontare e correggere specificamente l'errore 93 di Fortnite.

Seguendo questi passaggi, puoi aumentare le tue possibilità di risolvere l'errore 93 di Fortnite e tornare a divertirti con i tuoi amici. Ricordati di provare le soluzioni nell'ordine presentato, iniziando da quelle più semplici prima di passare a metodi di risoluzione dei problemi più complessi.

FAQ:

D: Cambiare la skin di gioco può davvero risolvere l'errore 93 di Fortnite?

R: Anche se non c'è una spiegazione chiara, molti giocatori hanno riferito che cambiare la loro skin ha aiutato a risolvere il problema.

D: Devo riavviare il gioco o l'intero sistema?

R: Inizia riavviando il gioco. Se il problema persiste, valuta la possibilità di riavviare l'intera console di gioco o PC.

D: In che modo può essere d'aiuto la regolazione delle impostazioni sulla privacy del gruppo?

R: La modifica delle impostazioni sulla privacy del gruppo potrebbe avere un impatto sul processo di matchmaking del gruppo, risolvendo potenzialmente l'errore 93 di Fortnite.

D: Perché è importante controllare lo stato del server?

R: I problemi del server possono influenzare le funzioni del gruppo o di messaggistica in Fortnite. Verificando lo stato del server è possibile determinare se questa è la causa dell'errore.

D: Cosa devo fare se nessuna delle soluzioni suggerite funziona?

R: Se riscontri ancora l'errore 93 di Fortnite, ti consigliamo di contattare il supporto di Epic Games per ricevere assistenza personalizzata.