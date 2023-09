Tempo di inattività di Fortnite per l'aggiornamento v26.10: cosa aspettarsi

Il tempo di inattività di Fortnite per l'aggiornamento v26.10 è programmato per iniziare alle 4:12 ora di New York di oggi (2023 settembre 4). Questo aggiornamento segna il primo aggiornamento importante per il Capitolo 4 Stagione XNUMX. Anche se potrebbe non apportare cambiamenti significativi, ci sono alcune aggiunte a cui aspettarsi. I leaker e i dataminer suggeriscono che una nuova arma e un oggetto curativo verranno introdotti nel bottino.

Come sempre, i server verranno messi offline prima che inizi il periodo di inattività. Il matchmaking sarà disabilitato in tutte le modalità di gioco, incluse Salva il mondo e Battaglia reale. I giocatori in Battle Royale non dovranno affrontare alcuna ripercussione per la perdita di progressi. Tuttavia, quelli in Save The World dovrebbero disconnettersi entro le 3:15, ora di New York.

Si prevede che la durata del tempo di inattività per questo aggiornamento sarà relativamente breve. Poiché si tratta di un controllo di manutenzione regolare con aggiunte minime, i server dovrebbero essere di nuovo online entro le 6:6, ora di New York. In alcuni casi, potrebbe allungarsi leggermente fino alle 30:XNUMX, ora di New York, se gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo. Si consiglia ai giocatori di attendere l'annuncio ufficiale da parte di Epic Games ed evitare di lanciarsi in partite immediatamente dopo il ripristino dei server per evitare potenziali tempi di coda e ritardi del server.

L'aggiornamento v26.10 di Fortnite apporta non solo correzioni ma anche modifiche ai contenuti. Epic Games ha anticipato un tweet criptico con la parola "Brrrr...", suggerendo potenziali collaborazioni. Una possibilità è una collaborazione con Mortal Kombat 1, con un costume Sub Zero, poiché il gioco uscirà il 19 settembre 2023. Un'altra collaborazione potrebbe essere con My Hero Academia, portando un vestito di Shoto Todoroki. Inoltre, il tweet potrebbe suggerire un calo delle temperature sull’isola a causa di un’imminente eclissi.

Oltre a queste potenziali collaborazioni, l'aggiornamento introdurrà nuove missioni istantanee con Piper Pace, nuove sfide settimanali, super stili e potenziamenti della realtà. Verranno inoltre implementate alcune correzioni di bug. Resta sintonizzato per ciò che accadrà con l'aggiornamento Fortnite v26.10!

Fonte:

– Sportkeeda