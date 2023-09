Aggiornamento 26.10 di Fortnite: pianificazione dei tempi di inattività e speculazioni sui nuovi contenuti

Lo sviluppatore di Fortnite, Epic Games, ha annunciato che il gioco non sarà momentaneamente disponibile per l'aggiornamento 26.10. Questo aggiornamento sarà applicabile a varie piattaforme tra cui PS5, PS4, console Xbox, Nintendo Switch, Android e PC. I giocatori possono aspettarsi che l'aggiornamento sia disponibile per il download la mattina del 12 settembre.

Con l'aggiornamento, gli utenti dovrebbero prevedere un periodo di inattività del server. Ciò significa che Fortnite sarà temporaneamente ingiocabile per un paio d'ore. Per informazioni dettagliate su quando potrai accedere nuovamente al gioco, ecco il programma di inattività del server del 26.10:

– Il tempo di inattività inizierà alle 4:XNUMX ET, di conseguenza disabilitando il matchmaking brevemente in anticipo.

– Per i fan del Regno Unito, l'intero periodo offline inizierà alle 9:8.30 BST mentre il matchmaking sarà disabilitato alle XNUMX:XNUMX BST.

Sebbene Epic Games non abbia dichiarato esplicitamente quando terminerà il tempo di inattività, la manutenzione richiede in genere circa un paio d'ore. Pertanto, Fortnite dovrebbe tornare online al più tardi entro le 11:XNUMX BST.

L'annuncio di questo aggiornamento ha acceso speculazioni tra gli appassionati su quali nuovi contenuti saranno inclusi nell'aggiornamento 26.10. Alcuni fan teorizzano che, con l'imminente lancio in accesso anticipato di Mortal Kombat 1, Sub Zero del franchise potrebbe diventare un personaggio giocabile in Fortnite.

Inoltre, si prevede che Epic Games introdurrà un nuovo oggetto o arma, nonché un nuovo potenziamento. L'Item Shop riceverà anche nuove skin che i giocatori potranno acquisire e migliorare la loro esperienza di gioco.

Oltre a queste nuove aggiunte, Epic Games risolverà i bug più diffusi e i problemi di gioco dall’inizio della nuova stagione, perfezionando ulteriormente il gioco per un divertimento ottimale.

Fonte: annuncio Twitter di Epic Games