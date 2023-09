L'aggiornamento 26.10 di Fortnite introduce il crossover My Hero Academia

L'ultimo aggiornamento di Fortnite, versione 26.10, è arrivato con alcune nuove interessanti funzionalità e contenuti. Uno dei punti salienti di questo aggiornamento è il crossover My Hero Academia, che porta personaggi e abilità della popolare serie anime al gioco Battle Royale.

I giocatori possono ora utilizzare l'oggetto Muro di ghiaccio di Todoroki, che consente loro di creare barriere glaciali per scopi di difesa o di attacco. Il Muro di Ghiaccio ha una notevole quantità di salute e può resistere ai danni finché non si rompe. Può essere trovato a terra, nei forzieri o nelle consegne di rifornimenti di All Might. Questo oggetto aggiunge una svolta unica al gameplay, poiché può intrappolare gli avversari e farli scivolare sul ghiaccio.

Oltre al Muro di ghiaccio, i giocatori possono anche utilizzare l'abilità Smash di Deku, che può mettere immediatamente fuori combattimento i nemici con un solo colpo. Tuttavia, questo potere può essere ottenuto solo da un lancio di rifornimenti All Might, quindi i giocatori devono stare attenti a questi lanci.

Il completamento delle missioni di Deku e di Todoroki ricompenserà i giocatori con punti esperienza e il completamento di sei missioni di My Hero Academia in totale farà salire immediatamente di livello il giocatore.

Inoltre, tre nuove skin di My Hero Academia sono state aggiunte all'Item Shop. I giocatori ora possono combattere nei panni di Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima e Mina Ashido, tre dei migliori eroi in formazione di UA.

Oltre al contenuto crossover, l'aggiornamento introduce anche l'oggetto Pizza Party, che può curare i giocatori e potenziare il loro scudo. Il potenziamento Reckless SMG Reload consente agli SMG di ricaricarsi più velocemente e nuovi stili di livello super possono essere sbloccati per determinati abiti ai livelli di stagione 100 e 125.

Nel complesso, l'aggiornamento 26.10 di Fortnite offre una serie di nuove entusiasmanti funzionalità e contenuti per i giocatori. Che si tratti di scatenare potenti abilità, creare barriere di ghiaccio o far salire di livello gli abiti, c'è qualcosa per tutti in questo ultimo aggiornamento.

