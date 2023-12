Capo della polizia di Fort Worth sotto accusa per violazione della politica comunale sulle auto da portare a casa

By

Il capo della polizia di Fort Worth, Neil Noakes, si trova ad affrontare critiche in seguito alla pubblicazione di un rapporto di audit che rivela potenziali abusi dei privilegi di auto da portare a casa della città. L'audit, condotto dal Fort Worth Lab, ha rilevato che un numero significativo di agenti di polizia non rispettava le norme che regolano l'uso dei veicoli di proprietà della città.

La politica dei veicoli da portare a casa consente ad alcuni dipendenti comunali, compresi quelli del Dipartimento della Gestione Pubblica, dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento di Polizia, di utilizzare le auto di proprietà della città al di fuori dell'orario di lavoro. Tuttavia, i dipendenti sono tenuti a rispettare norme specifiche, come l'utilizzo dei veicoli solo per scopi autorizzati e l'ottenimento del permesso prima di viaggiare oltre il raggio autorizzato.

Dall’audit è emerso che la maggior parte delle persone che utilizzavano l’auto da portare a casa erano agenti di polizia, pari al 95% del totale, rispetto al 3% per i dirigenti pubblici e al 2% per i vigili del fuoco. È stato inoltre rilevato che il 58% dei veicoli veniva utilizzato al di fuori dei confini della città, di cui il 95% erano auto della polizia. È stato scoperto che alcuni veicoli della polizia hanno percorso distanze significative, estendendosi fino alla contea di Wise.

Il membro del consiglio comunale Elizabeth Beck ha espresso la sua preoccupazione riguardo ai risultati, affermando: "Pensare che così tanti veicoli non viaggiano solo fuori dai confini della città... ma abbiamo persone che viaggiano... a ore di distanza". Il costo del gas e della manutenzione di questi veicoli è coperto dalla città, sollevando ulteriori preoccupazioni fiscali.

Noakes si è assunto la responsabilità delle violazioni, ammettendo che i moduli e gli audit necessari non erano stati eseguiti diligentemente. "Questo è qualcosa che stiamo correggendo proprio ora", ha riconosciuto. Tuttavia, alcuni membri del Consiglio comunale ritengono che dovrebbero essere attuate misure più rigorose per garantire la responsabilità e prevenire tali abusi in futuro.

Andando avanti, il Fort Worth Lab continuerà a ricercare la questione e a fornire raccomandazioni politiche al Consiglio comunale da maggio a giugno 2024. Si prevede che il consiglio adotti azioni correttive sulla base di queste raccomandazioni. Nel frattempo, il sindaco ha sottolineato l’importanza di applicare la politica esclusivamente per scopi ufficiali, indipendentemente dall’ubicazione dei veicoli.

