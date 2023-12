Il centro commerciale Galleria di Fort Lauderdale cerca acquirente per la riqualificazione

L'iconico Galleria Mall di Fort Lauderdale è in vendita con l'obiettivo di rivitalizzare la propria immagine e attirare una nuova generazione di visitatori. La rinomata società di servizi immobiliari commerciali CBRE è stata incaricata di trovare un acquirente per la proprietà, che offre "un incredibile potenziale di riqualificazione ad uso misto di lusso su larga scala".

Il Galleria Mall, un tempo la principale destinazione della città per la ristorazione e lo shopping, negli ultimi anni ha faticato ad adattarsi alle mutevoli preferenze dei consumatori e all'evoluzione del panorama della vendita al dettaglio. Sebbene il centro commerciale abbia attualmente un tasso di occupazione del 67%, ha dovuto affrontare difficoltà nell’attrarre rivenditori di spicco e nomi importanti come Saks e Lord & Taylor hanno abbandonato la scena.

Nella ricerca di un acquirente, il centro commerciale deve affrontare la concorrenza di altri sviluppi urbani a Fort Lauderdale. Il tratto di Federal Highway tra i viali Sunrise e Oakland Park è diventato un vivace centro commerciale, mentre Las Olas Boulevard è diventata una destinazione popolare piena di ricercati punti vendita nazionali. Inoltre, il quartiere di Flagler Village sta vivendo un boom nella costruzione di appartamenti, accompagnato da spazi commerciali a livello stradale.

Il potenziale del Galleria Mall risiede nella sua posizione privilegiata, con vista sull'acqua protetta e vicinanza alle spiagge e al centro. Si prevede che la proprietà, di proprietà di Keystone-Florida Properties, sarà venduta per oltre 100 milioni di dollari. CBRE ritiene che con la giusta riqualificazione, il Galleria Mall potrà riconquistare il suo status di una delle comunità più desiderabili della nazione in cui vivere, lavorare e divertirsi.

Tuttavia, il viaggio verso la riqualificazione non è stato facile. I precedenti piani di ristrutturazione del centro commerciale, tra cui una torre condominiale a molti piani e un layout ad uso misto, hanno incontrato obiezioni da parte dei vicini e alla fine sono stati abbandonati. La sfida attuale sta nel trovare una proposta di sviluppo che venga accettata dal quartiere e che soddisfi una varietà di bisogni. Le opzioni includono una comunità ad uso misto, che combina componenti residenziali e commerciali, o un progetto puramente residenziale.

Mentre la Galleria Mall inizia la ricerca di un acquirente, non ci sono approvazioni di sviluppo esistenti o domande in sospeso. Il futuro di questo iconico punto di riferimento di Fort Lauderdale rimane incerto, ma il suo potenziale per una riqualificazione di successo potrebbe modellare il panorama dello shopping e dello stile di vita della città per il 21° secolo.