Un membro del consiglio accusa il sovrintendente dell'ISD di Fort Bend di pensionamento forzato

Riepilogo: Un membro del consiglio del distretto scolastico indipendente di Fort Bend (FBISD) in Texas ha affermato che il sovrintendente Dr. Christie Whitbeck non si è ritirato volontariamente ma è stato costretto a lasciare l'incarico da altri membri del consiglio. Il consiglio ha approvato il ritiro di Whitbeck nel corso di una riunione accesa, che ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sulla rapidità della sua decisione. Il membro del consiglio ha suggerito che potrebbero essere in gioco questioni politiche e personali e che il conflitto tra il presidente e il segretario ha contribuito al pensionamento del sovrintendente. La decisione è significativa per i contribuenti poiché sarebbero responsabili di un accordo di buonuscita di 491,000 dollari e dello stipendio del sovrintendente ad interim. Whitbeck, che recentemente ha ricevuto un aumento e una proroga del contratto, ha espresso la sua sorpresa e disappunto per la decisione, affermando di essere stata colta di sorpresa. Un altro membro del consiglio ha affermato che le discussioni a porte chiuse sul pensionamento di Whitbeck erano controverse e potrebbero potenzialmente danneggiare la sua carriera nel campo dell'istruzione. Whitbeck ha negato qualsiasi addebito e ha definito le accuse calunniose. Anche se l'ultimo giorno del sovrintendente è previsto per l'11 dicembre, lei continuerà a fornire assistenza nella transizione della leadership in qualità di sovrintendente emerito dell'FBISD.

