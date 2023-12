Nuovi dettagli in superficie su Fortnite Winterfest 2023

By

Sono emerse una serie di nuove informazioni sull'attesissimo evento Fortnite Winterfest 2023. Sebbene Epic Games debba ancora confermare le date ufficiali, fughe di notizie e indizi provenienti da fonti attendibili hanno iniziato a rivelare alcuni dettagli interessanti.

Secondo il leaker di Fortnite ShiinaBR, il Winterfest dovrebbe iniziare a metà dicembre. Sulla base degli schemi precedenti, è probabile che il 12 dicembre sarà la data di inizio del festival. Ciò è in linea con il Winterfest dello scorso anno, iniziato il 13 dicembre.

I giocatori possono anche dare un'anteprima del prossimo evento controllando il Negozio di articoli di Fortnite. Sembra che gli oggetti del Winterfest, come le skin Doggo e Reina, il piccone Holiday Ham e l'emote Party Favour, saranno disponibili per l'acquisto durante l'evento.

Una fuga di notizie convincente suggerisce che Fortnite Winterfest 2023 introdurrà un nuovissimo punto di interesse (PDI) nella mappa della stagione 5 del capitolo 1. Sebbene i dettagli specifici sul PDI non siano stati rivelati, questa aggiunta porterà sicuramente nuovo entusiasmo al gioco.

Tuttavia, una rivelazione deludente è che quest’anno potrebbe non esserci una cabina del Winterfest. ShiinaBR ha confermato che l'iconica cabina non tornerà per il Winterfest 2023.

In termini di durata dell'evento, il Winterfest dovrebbe concludersi dopo la pausa festiva aziendale di Epic Games a gennaio, insieme all'aggiornamento 28.10 di Fortnite. In base al programma dello scorso anno, è probabile che il Fortnite Winterfest 2023 finisca il 2 gennaio 2023.

Mentre l'attesa continua a crescere, i giocatori attendono con impazienza la conferma ufficiale da Epic Games riguardo alle date e ai dettagli aggiuntivi di Fortnite Winterfest 2023. Fino ad allora, i fan possono solo speculare e prepararsi per uno stravagante spettacolo a tema natalizio nel popolare gioco di battaglia reale.