Ex capo dei vigili del fuoco volontario accusato di furto in Tennessee

Secondo un recente annuncio del Tennessee Comptroller's Office, un ex capo dei vigili del fuoco della contea di Scott è stato incriminato per furto. L'indagine ha rivelato che Austin Lewallen, l'ex capo dei vigili del fuoco volontari di Paint Rock (VFD), avrebbe rubato almeno $ 13,716.71 dai fondi del dipartimento. Si dice che il furto sia avvenuto tra maggio 2022 e gennaio 2023 ed è stato scoperto dopo che i funzionari della contea di Scott avevano segnalato preoccupazioni su attività finanziarie discutibili.

Durante le indagini, l'ufficio del controllore ha scoperto che Lewallen aveva effettuato diversi prelievi bancari allo sportello e prelievi di contanti bancomat non autorizzati, utilizzando il denaro rubato per acquisti personali e persino pagando una bolletta con i fondi Paint Rock VFD. Inoltre, sono stati identificati anche circa 4,700 dollari di prelievi di contanti discutibili.

Vale la pena notare che al momento del furto, Paint Rock VFD non aveva un consiglio di amministrazione attivo. Tuttavia, in seguito alla rimozione di Lewallen dalla carica di capo dei vigili del fuoco, fu istituito un nuovo consiglio. Il controllore, Mumpower, ha sottolineato l'importanza di implementare forti controlli interni e una documentazione adeguata per la gestione del denaro e degli esborsi.

Come risultato delle indagini, Lewallen è stato rimosso dalla carica di capo dei vigili del fuoco il 27 marzo 2023 e successivamente incriminato dal Grand Jury della contea di Scott nel novembre 2023. È accusato di furto di proprietà superiore a $ 10,000 e uso fraudolento di una carta di debito.

Questo sfortunato incidente serve a ricordare l’importanza della responsabilità e della trasparenza nelle organizzazioni, in particolare quelle che fanno affidamento su finanziamenti e donazioni pubbliche. Il VFD di Paint Rock adotterà senza dubbio misure per prevenire il verificarsi di tali incidenti in futuro e ricostruire la fiducia all'interno della comunità.