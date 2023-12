Ex membro del Congresso espulso e deve affrontare reazioni negative dopo aver lanciato una nuova impresa

Dopo la sua espulsione dal Congresso, George Santos si trova ad affrontare sia critiche che nuove opportunità. Santos, che è stato recentemente privato del suo seggio alla Camera dei Rappresentanti, non ha perso tempo nel cercare iniziative alternative per guadagnare potenzialmente denaro e mantenere la sua presenza pubblica.

Uno degli sforzi di Santos include il lancio di un account Cameo, una piattaforma in cui gli utenti possono richiedere video personalizzati a celebrità e influencer. Nonostante la sua espulsione, Santos si è elencato come “Icona” sulla piattaforma e ha offerto video personalizzati per 200 dollari. In una sorprendente svolta degli eventi, i suoi video sono andati rapidamente esauriti poche ore dopo essere stati resi disponibili.

Tuttavia, l'ex direttore delle comunicazioni di Santos, Naysa Woomer, ha dato alcuni forti consigli al suo ex capo. Woomer ha sottolineato l'importanza dell'onestà e dell'assunzione della responsabilità per le azioni passate, affermando: “Hai avuto molte opportunità di dire la verità per circa un anno intero, quindi forse inizia a imparare a farlo. Non sei una vittima. Sei un prodotto che hai creato tu stesso. Devi ammettere tutto ciò su cui hai mentito.

Le dimissioni di Woomer in seguito alla prima incriminazione di Santos evidenziano la profonda divisione tra loro. Quando le è stato chiesto perché fosse rimasta con Santos per così tanto tempo, nonostante le rivelazioni sulla sua falsa storia di vita, Woomer ha spiegato che inizialmente credeva che Santos fosse sinceramente disposto a sistemare le cose con i suoi elettori. Tuttavia, ora vede oltre la sua facciata e afferma che dovrebbe essere ritenuto responsabile delle sue azioni.

Inoltre, l'espulsione di Santos ha creato ulteriori divisioni all'interno del Partito Repubblicano. Michael Sapraicone, candidato al posto vacante del Congresso, ha preso le distanze da Santos e lo ha apertamente definito un “truffatore e un impostore”. Sapraicone, insieme ad altri 20 aspiranti repubblicani, è attualmente intervistato dai leader del partito e da una società esterna che sta conducendo ricerche di base.

Allo stesso modo, il Partito Democratico sta anche esaminando più candidati per determinare chi occuperà il seggio del Congresso. Il Governatore Andrew M. Cuomo ha sottolineato l'importanza di un controllo accurato per garantire che il DCCC abbia vagliato attentamente tutti i potenziali candidati.

Sulla scia dello scandalo Santos, entrambi i partiti stanno lavorando diligentemente per selezionare i candidati che inaugureranno un nuovo inizio e andranno oltre le controversie sul mandato di Santos.