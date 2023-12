Michael Imperioli apre il nuovo speakeasy di lusso "Scarlet" in un ambiente Art Déco

Trama: L'ex star di “I Soprani” Michael Imperioli si è avventurato nel settore dell'ospitalità aprendo uno speakeasy di lusso, Scarlet, nell'Upper West Side di New York City. Collaborando con sua moglie Victoria, Imperioli mira a ricreare l'atmosfera della Parigi o della New York degli anni '1920 in questo bar in stile Art Déco. Scarlet offre cocktail artigianali e piccoli piatti in stile tapas e fungerà anche da luogo per eventi di musica dal vivo. Con una capacità di circa 40 persone, la sala di 500 piedi quadrati offrirà uno spazio accogliente e intimo per i visitatori.

Imperioli, noto per il ruolo del problematico nipote di Tony Soprano, Christopher Moltisanti, ha un legame personale con il concetto di speakeasy. Durante le riprese di un episodio della serie della PBS “Finding Your Roots”, scoprì che il suo bisnonno gestiva uno speakeasy a Mount Vernon negli anni '1920. Ispirato da questa storia familiare, Imperioli ha deciso di ricreare quell'esperienza con Scarlet.

Il design degli interni è una collaborazione tra Victoria e il ristoratore veterano Jeremy Wladis, che ha reclutato gli Imperiolis per il progetto. Wladis, che possiede diversi ristoranti di quartiere nella zona, tra cui Good Enough to Eat e Nina's Great Burrito Bar, ha visto il potenziale nell'esperienza di Victoria come designer di interni e scenografia. Insieme, hanno creato uno spazio elegante e invitante che riflette l'era del proibizionismo.

Il menu dei cocktail di Scarlet, curato dal barman Matt Burkhardt, offre opzioni tradizionali e creative. La bevanda caratteristica, "The White Lotus", rende omaggio all'apparizione di Imperioli nella seconda stagione della serie HBO che porta lo stesso nome. La lounge serve anche una selezione di piccoli piatti in stile tapas che sicuramente soddisferanno i palati degli ospiti.

Con Scarlet, Michael Imperioli e il suo team sperano di offrire un'oasi in cui i visitatori possano fuggire dal mondo di tutti i giorni e concedersi un'esperienza unica. Che i clienti arrivino in jeans, pantaloncini o smoking, Scarlet promette di trasportarli indietro nel tempo, al glamour e al fascino degli anni '1920.