Unisciti a Fig O'Reilly per un emozionante evento online che esplora l'intersezione tra scienza e arte

Fionnghuala “Fig” O'Reilly, ex Miss Irlanda e Datanauta della NASA, ti invita a un esclusivo workshop online nell'ambito dello SpaceFest finanziato dalla Science Foundation Ireland. Questo evento, che si svolgerà il 19 novembre, offre un'opportunità unica per approfondire il mondo di STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica), il lancio del primo satellite irlandese EIRSAT-1 e ottenere approfondimenti da una figura di spicco nel settore La divulgazione scientifica irlandese e l'industria spaziale emergente.

In qualità di esperto ingegnere e direttore regionale della Space Apps Challenge della NASA a Washington, DC, Fig O'Reilly è stato in prima linea in progetti rivoluzionari. Recentemente è stata invitata dall'Agenzia spaziale europea a visitare il Centro europeo di ricerca e tecnologia spaziale nei Paesi Bassi, dove ha contribuito ai preparativi per il lancio dell'EIRSAT-1. Questo prossimo evento offre un’occasione eccezionale per ascoltare il suo punto di vista su questo “risultato incredibile e storico”.

La dedizione di Fig O'Reilly alla promozione della diversità nelle discipline STEM è davvero stimolante. Nel 2019, è entrata nella storia come prima donna di colore e donna nera a rappresentare l'Irlanda al concorso internazionale Miss Universo. In risposta, Fig ha lanciato Space to Reach, un’organizzazione impegnata a promuovere le donne nere e brune nei campi STEM.

Durante il workshop online, Fig intratterrà una conversazione illuminante con l'artista Linda Curtain. Insieme, esploreranno il valore dell’integrazione delle arti nell’educazione STEM, la necessità cruciale di diversità, equità e inclusione in tutti gli aspetti STEM e l’importanza delle aziende che riflettono i mercati che servono.

La registrazione per questo evento è aperta al pubblico e i partecipanti avranno l'opportunità unica di chiedere a Fig O'Reilly argomenti come EIRSAT-1, la sua difesa delle donne nello STEM, comprese le donne di colore, e le sue esperienze personali nello spazio industria.

Non perdetevi questo evento coinvolgente e stimolante! Registrati ora e partecipa alla celebrazione della scienza e dell'innovazione nel campo STEAM.

FAQ

D: Cos'è STEAM?



R: STEAM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica. Sottolinea l'integrazione delle arti e del pensiero creativo nelle tradizionali materie STEM per promuovere l'innovazione e la comprensione olistica.

D: Chi è Fig O'Reilly?



R: Fig O'Reilly, conosciuta anche come Fionnghuala O'Reilly, è un'ex Miss Irlanda e Datanaut della NASA. È un ingegnere e sostenitrice della diversità nelle discipline STEM.

D: Cos'è EIRSAT-1?



R: EIRSAT-1 è il primo satellite irlandese, il cui lancio è previsto per la fine del mese. Si tratta di un risultato significativo per l’Irlanda nel campo della tecnologia e dell’esplorazione spaziale.

D: Come posso registrarmi all'evento online?



R: Puoi registrarti all'evento visitando [link registrazione evento].