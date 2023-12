Il consiglio comunale di Springfield approva un nuovo lobbista con legami con Statehouse

By

Il Consiglio comunale di Springfield ha approvato la nomina di Jessica Basham come nuova lobbista della città. Basham, ex capo dello staff dei presidenti della Camera dell'Illinois Michael Madigan ed Emanuel "Chris" Welch, porta nel suo nuovo ruolo una vasta esperienza e familiarità con la Camera dello Stato. La sua azienda, Basham Government Solutions, LLC, verrà pagata $ 75,000 in base al contratto.

Basham, residente da sempre nella zona di Springfield, ha espresso entusiasmo nel rappresentare la città e ha sottolineato la sua profonda conoscenza sia del Campidoglio che della comunità locale. Non solo fungerà da “occhi e orecchie” della città a livello statale, ma lavorerà anche in modo proattivo per migliorare l'agenda della città.

Una delle priorità proposte da Basham è garantire gli investimenti statali diretti a Springfield attraverso progetti infrastrutturali. Mira inoltre a introdurre incentivi che miglioreranno il turismo in centro, faranno rivivere le proprietà storiche e stimoleranno lo sviluppo economico. Inoltre, Basham monitorerà le iniziative legislative che potrebbero avere un impatto positivo o negativo sulla città.

Il sindaco Misty Buscher ha sottolineato l'importanza di costruire ponti con i legislatori e ha osservato che l'esperienza e le connessioni di Basham faciliteranno una comunicazione efficace tra l'ufficio e il parlamento statale. Ald. Erin Conley ha sottolineato la necessità di una voce dedicata per Springfield nell'affrontare le sfide uniche della città e nel rimanere informata sui cambiamenti a livello statale, in particolare per quanto riguarda le considerazioni di bilancio.

Mentre alcuni potrebbero considerare con cautela l'associazione di Basham con Michael Madigan, il commentatore politico Kent Redfield ha sottolineato che il suo lavoro di lobbying dovrebbe essere valutato in base ai suoi meriti. Ha sottolineato la sua esperienza politica e la reputazione nella costruzione di relazioni, che contribuiranno alla sua efficacia come lobbista.

Tra le altre notizie del comune, ai vigili del fuoco di Springfield è stato concesso il permesso di assumere fino a 21 nuovi vigili del fuoco. Lo stanziamento di 311,000 dollari coprirà i costi salariali aggiuntivi non inclusi nel budget 2024. La formazione per i nuovi assunti si svolgerà principalmente a Springfield.

Nel frattempo, l'ex direttore esecutivo di Downtown Springfield, Inc. Kayla Graven è entrata a far parte dell'Ufficio di pianificazione e sviluppo economico della città come coordinatrice delle operazioni. La partenza di Graven dal DSI ha spinto l'organizzazione ad avviare il processo di assunzione per un sostituto entro i prossimi due mesi.

