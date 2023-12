Ex ispettore edile arrestato in relazione ad un grave arresto per droga

Un ex ispettore edile di Hartford, nel Connecticut, è stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento in un'operazione antidroga multimilionaria in una pizzeria di New York. Alexander Samboy, 45 anni, insieme ad altre due persone, è stato accusato di traffico di cocaina, fentanil, eroina e altre droghe per un valore di circa 4 milioni di dollari da una pizzeria nel Bronx.

L'agente speciale Frank Tarentino della divisione di New York della Drug Enforcement Administration ha descritto il sequestro come uno dei più grandi che avesse visto nella zona negli ultimi tempi. La sorveglianza condotta dalla DEA e dal Dipartimento di Polizia di New York ha rivelato che Samboy è stato sorpreso mentre lasciava la pizzeria Bronx con uno zaino il 19 ottobre. Lo zaino è stato successivamente sequestrato durante un blocco del traffico e si è scoperto che conteneva 5 kg di cocaina.

La città di Hartford ha confermato l'impiego di Samboy come ispettore edile cittadino, ma si è dimesso dalla sua posizione dopo essere stato accusato. Questa rivelazione ha sollevato preoccupazioni circa il possibile uso improprio del denaro dei contribuenti e ha sollevato domande su eventuali altre attività illecite che si svolgono dietro le quinte.

I giornalisti hanno tentato di contattare Samboy al suo indirizzo indicato a Berlino, ma una donna che ha aperto la porta ha dichiarato che non viveva lì. Le autorità sia della polizia di New York che della DEA hanno dichiarato che le loro indagini sull'operazione antidroga sono in corso e stanno determinando se siano coinvolte altre persone.

