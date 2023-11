Metasuperfici: rivoluzionare i display vicini all'occhio per AR e VR

By

Le tecnologie di realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR) hanno visto un aumento significativo di popolarità con l’avvento del meta-universo. Queste tecnologie fanno molto affidamento sui display vicini all'occhio per creare esperienze coinvolgenti e interattive. Sebbene le tecnologie di visualizzazione vicina all'occhio abbiano fatto progressi significativi, esistono ancora sfide come il campo visivo, la risoluzione, la qualità dell'immagine, gli effetti 3D e la compattezza.

Le soluzioni ottiche tradizionali stanno raggiungendo i loro limiti nell’affrontare queste sfide, ma c’è speranza sotto forma di ottiche di metasuperficie ultrasottili. Le metasuperfici, costituite da antenne sub-lunghezza d'onda, offrono capacità di modulazione superiori per l'ampiezza, la fase e lo stato di polarizzazione della luce, superando le ottiche rifrattive e diffrattive convenzionali.

Un team dell'Università Jiao Tong di Shanghai ha esplorato il potenziale dei dispositivi metasuperficiali per la visualizzazione vicino all'occhio. La loro recensione, pubblicata sulla rivista Opto-Electronic Science, evidenzia i progressi compiuti nell'utilizzo della tecnologia della metasuperficie per applicazioni di visualizzazione vicino all'occhio. Questi progressi aprono la strada alle tecnologie AR e VR di prossima generazione.

Le tecnologie di visualizzazione ravvicinata hanno fatto molta strada dall'introduzione del primo dispositivo HMD AR negli anni '1960. Dispositivi come Hololens e Apple Vision Pro stanno rivoluzionando vari settori. I dispositivi di metasuperficie sono stati proposti per la prima volta per i display vicini all'occhio nel 2018 e sono state condotte ricerche approfondite sui dispositivi ottici di metasuperficie, inclusi reticoli, lenti e ologrammi.

Le metasuperfici offrono una soluzione promettente come componenti chiave nei display vicini all'occhio, sostituendo l'ottica ingombrante e consentendo nuove funzionalità. Questi componenti ultrasottili e ad alte prestazioni possono essere utilizzati come oculari, combinatori e altro ancora, ottenendo display AR più compatti, leggeri e di alta qualità con un ampio campo visivo.

In termini di display VR, sebbene le metasuperfici abbiano limitazioni nel servire come sorgenti di immagini a causa della necessità di immagini di grandi dimensioni, con velocità video e a colori, possono comunque essere utilizzate efficacemente come oculari.

Le metasuperfici hanno la capacità di rivoluzionare il panorama dei display vicini all'occhio, offrendo funzionalità versatili, prestazioni ottiche elevate e fattori di forma ultrasottili. Pertanto, sono stati proposti come componenti ottici critici in varie architetture di display AR, consentendo display AR compatti e leggeri con elevata qualità dell'immagine e ampio campo visivo.

Nel complesso, le metasuperfici rappresentano una soluzione promettente per superare i limiti dell’ottica tradizionale nei display vicini all’occhio. Man mano che la ricerca e lo sviluppo continuano, possiamo aspettarci di vedere tecnologie AR e VR ancora più innovative che ridefiniscono la nostra percezione della realtà.

FAQ

Cosa sono i display vicini all'occhio?

I display vicini all'occhio sono tecnologie utilizzate nei sistemi di realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR) per creare esperienze coinvolgenti e interattive. Solitamente vengono indossati sulla testa, vicino agli occhi, e mostrano contenuti virtuali sovrapposti al mondo reale o creano ambienti interamente virtuali.

Cosa sono le metasuperfici?

Le metasuperfici sono elementi planari ultrasottili costituiti da antenne sub-lunghezza d'onda. Offrono capacità superiori nella modulazione dell'ampiezza, della fase e dello stato di polarizzazione della luce. Rispetto alle tradizionali ottiche rifrattive e diffrattive, le metasuperfici forniscono prestazioni più elevate nell'affrontare le sfide delle tecnologie di visualizzazione vicino all'occhio.

In che modo le metasuperfici possono rivoluzionare la visualizzazione a occhio nudo?

Le metasuperfici hanno il potenziale per sostituire le ottiche ingombranti nei display vicini all'occhio, dando vita a dispositivi più compatti e leggeri. Possono essere utilizzati come oculari, combinatori e altro, consentendo una visualizzazione di alta qualità con un ampio campo visivo. Le metasuperfici offrono funzionalità versatili, prestazioni ottiche elevate e fattori di forma ultrasottili, rendendole componenti promettenti per le tecnologie AR e VR di prossima generazione.