I lamantini della Florida prosperano grazie alle fonti alimentari naturali

Riepilogo: I funzionari della fauna selvatica della Florida hanno annunciato che non forniranno lattuga ai lamantini quest'inverno, citando l'abbondanza di alghe nella Mosquito Lagoon e le condizioni fisiche sane dei lamantini nella zona come ragioni della loro decisione. Ciò avviene dopo che nel 2021 è stato dichiarato un evento di mortalità insolita (UME) a ​​causa dell’aumento delle morti di lamantini causate dalla fame. Non facendo affidamento sull’alimentazione artificiale, i funzionari della fauna selvatica sono ottimisti riguardo al miglioramento della salute e dei tassi di sopravvivenza dei lamantini. Tuttavia, hanno un piano di emergenza in atto per fornire assistenza in caso si verifichino contrattempi.

In un cambiamento rispetto alle precedenti stagioni invernali, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) ha segnalato una significativa riduzione del numero di lamantini che muoiono di fame a causa della mancanza di alghe. Questo risultato positivo è attribuito alla maggiore disponibilità di alghe nella Mosquito Lagoon, che è una fonte di cibo vitale per i lamantini. La decisione della FWC di interrompere la fornitura di lattuga si basa sulla valutazione che i lamantini della zona non sono in condizioni fisiche scadenti o compromesse.

L’UME, che è stata dichiarata nel 2021 a causa di un numero record di morti di lamantini, non è stata ufficialmente dichiarata conclusa. I ricercatori della FWC continueranno a monitorare la salute e le condizioni dell'habitat dei lamantini e forniranno l'assistenza necessaria se qualche lamantino necessita di intervento. Questo approccio proattivo garantisce che i funzionari della fauna selvatica possano rispondere tempestivamente a qualsiasi cambiamento nel benessere dei lamantini.

Consentendo ai lamantini di fare affidamento su fonti alimentari naturali, i funzionari della fauna selvatica ritengono che la salute generale e i tassi di sopravvivenza dei lamantini miglioreranno. La decisione di interrompere l'alimentazione della lattuga rappresenta uno spostamento verso un approccio più sostenibile e rispettoso dell'ambiente per preservare e proteggere la popolazione di lamantini della Florida.

Sebbene la FWC rimanga cautamente ottimista riguardo allo stato attuale dei lamantini, riconosce l’importanza di essere preparati per eventuali battute d’arresto impreviste. Hanno ideato un piano per fornire alimentazione supplementare se necessario, garantendo che il benessere dei lamantini rimanga una priorità assoluta.

Nel complesso, questa decisione evidenzia l’importanza di preservare gli habitat naturali e le fonti di cibo per la fauna selvatica, consentendo loro di prosperare nei loro ambienti nativi.