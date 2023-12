Titolo: Flipkart presenta uno strumento rivoluzionario di analisi della pelle per una cura della pelle personalizzata

Riepilogo: Flipkart, in collaborazione con ModiFace, ha lanciato un innovativo strumento di analisi della pelle chiamato Advanced Skin Analyser. Questa funzionalità basata sull'intelligenza artificiale fornisce consigli personalizzati sulla cura della pelle e suggerimenti sui prodotti in base al tipo di pelle e alle preoccupazioni dell'utente. Con la crescente domanda di esperienze di acquisto su misura, Flipkart mira a migliorare l'esperienza del cliente sfruttando la tecnologia di nuova generazione e offrendo approfondimenti dettagliati sulla salute della pelle.

Flipkart, uno dei principali mercati di e-commerce in India, ha introdotto uno strumento rivoluzionario chiamato Advanced Skin Analyser. Sviluppata in collaborazione con ModiFace, un fornitore di tecnologia AR per il settore della bellezza, questa funzionalità basata sull'intelligenza artificiale rivoluziona il modo in cui le persone affrontano il proprio regime di cura della pelle.

Riconoscendo la domanda di esperienze di acquisto personalizzate e basate sui dati, Flipkart mira a soddisfare le esigenze specifiche di cura della pelle degli acquirenti. Scattandosi un selfie e rispondendo ad alcune semplici domande sulla loro età e sul tipo di pelle, gli utenti possono ricevere una valutazione della pelle personalizzata in pochi minuti. L'analizzatore avanzato della pelle fornisce un punteggio obiettivo di vari aspetti della salute della pelle, tra cui pori, rughe, pigmentazione, luminosità, linee sottili, acne e compattezza. Sulla base di queste valutazioni, lo strumento consiglia una routine di cura specifica e offre consigli personalizzati sui prodotti in sette fasi, dalla pulizia alla protezione.

Questo strumento innovativo semplifica il tradizionale processo di diagnosi della pelle e consente agli utenti di acquistare facilmente i prodotti consigliati direttamente dal catalogo di cura della pelle di Flipkart. Con la funzione Skin Analyser, i clienti possono avere fiducia nelle loro scelte per la cura della pelle poiché ricevono consigli personalizzati in base alle esigenze specifiche della loro pelle.

La collaborazione tra Flipkart e ModiFace ha prodotto risultati impressionanti. Gli utenti che interagiscono con Skin Analyser trascorrono in media in media sette minuti dalla valutazione iniziale alla ricezione dei consigli sui prodotti. Ciò indica che i clienti trovano l’analisi e le raccomandazioni altamente pertinenti e coinvolgenti. Inoltre, Flipkart ha registrato un aumento del 21% nella conversione sui prodotti abilitati con Skin Analyser, sottolineando la rapida adozione dello strumento e la sua capacità di catturare l'interesse degli utenti.

L'impegno di Flipkart nello sfruttare la tecnologia di nuova generazione e l'esperienza di ModiFace nella bellezza e nella tecnologia danno vita a un potente strumento che migliora l'esperienza di acquisto del cliente. Combinando approfondimenti basati sui dati con algoritmi AI avanzati, Flipkart mira a fornire ai propri clienti un percorso di cura della pelle più informato e personalizzato.

