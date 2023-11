Il nuovo Festival of Dreams offre grandi affari su elettronica ed elettrodomestici

By

Croma, uno dei principali rivenditori di elettronica in India, ha lanciato la sua campagna “Festival of Dreams”, offrendo una gamma di offerte su elettronica ed elettrodomestici. La campagna, che durerà fino al 15 novembre, include fino al 15% di cashback e vantaggi di scambio fino a 20,000 rupie. Oltre a queste offerte, i clienti possono usufruire di semplici opzioni EMI su dispositivi quali lavatrici, condizionatori, frigoriferi, smartphone e altro ancora.

Nell'ambito della campagna Festival of Dreams, i clienti possono usufruire di un rimborso fino al 15% e scambiare vantaggi fino a 20,000 rupie su vari dispositivi elettronici ed elettrodomestici. Ciò include interessanti opzioni EMI per 24 mesi su lavatrici, condizionatori, frigoriferi, smartphone e altri dispositivi.

È importante notare che queste offerte sono valide non solo nei negozi Croma in tutto il Paese, ma anche sul sito web Croma e tramite Tata CLiQ. I clienti possono usufruire di uno sconto fino al 10% sulle carte di credito e debito HDFC e ICICI per acquisti fino a 2,000 rupie nei negozi Croma. Inoltre, i clienti che spendono più di 3,000 rupie riceveranno uno sconto di 500 rupie su tutti i prodotti audio Croma.

Croma ha anche interessanti offerte su smartphone e smartwatch, con prezzi a partire da 999 rupie per gli smartwatch. Smartwatch economici di marchi famosi come Fire-Bolt, boAt, Realme e Noise sono disponibili per l'acquisto a prezzi inferiori a 2,000 rupie.

Per chi cerca uno smartphone 5G, Croma propone un prezzo di partenza di 13,499 rupie. Inoltre, i clienti possono ottenere un orologio per chiamate Bluetooth per sole 49 rupie con smartphone selezionati.

Nella categoria TV, Croma offre molto sui televisori LED 55K da 65 pollici, 75 pollici e 4 pollici, a partire da un'opzione EMI di 2,990 rupie al mese. Anche la TV Samsung Lifestyle Frame da 55 pollici fa parte di questa offerta e gli utenti che acquistano questa TV riceveranno una cornice gratuita del valore di 8,990 rupie.

Con offerte e sconti così incredibili, il Festival of Dreams di Croma è l'occasione perfetta per aggiornare i tuoi dispositivi elettronici ed elettrodomestici. Non perdere queste fantastiche offerte prima che scadano il 15 novembre.

FAQ:

D: Dove posso usufruire delle offerte del Festival of Dreams?

R: Puoi usufruire delle offerte nei negozi Croma, sul sito Web Croma e su Tata CLiQ.

D: Quali sono le opzioni EMI disponibili?

R: Sono disponibili interessanti opzioni EMI per 24 mesi su vari dispositivi, tra cui lavatrici, condizionatori, frigoriferi e smartphone.

D: Posso ottenere sconti sugli acquisti con carta di credito e debito?

R: Sì, i clienti possono usufruire di sconti fino al 10% sulle carte di credito e debito HDFC e ICICI per acquisti fino a 2,000 rupie nei negozi Croma.