I2C-USB-Hub: controllo remoto dei gadget USB

Riepilogo: I2C-USB-Hub è un dispositivo creato da [Jim Heaney] che consente il controllo remoto dei gadget USB. Utilizzando un interruttore di carico P-MOSFET MT9700 per ciascuna porta, l'hub consente agli utenti di interrompere l'alimentazione ai singoli dispositivi da remoto. Il dispositivo applica un chip I/O PCA8PW I9557C a 2 bit, che consente un facile controllo di ciascuna porta inviando la sequenza di bit appropriata sul cavo. [Jim] prevede di creare una libreria Arduino per semplificare ulteriormente il processo. Inoltre, l'Hub I2C-USB utilizza i pin rimanenti sul chip per controllare gli indicatori LED e regolare il limite di corrente sull'MT9700.

I progressi tecnologici hanno fornito agli utenti la flessibilità di controllare in remoto vari dispositivi. Un esempio è l'I2C-USB-Hub, una creazione di [Jim Heaney]. A differenza dei tradizionali hub USB con interruttori manuali, l'Hub I2C-USB aggiunge la comodità del controllo remoto al circuito hub USB 2.0 standard. Incorporando un interruttore di carico P-MOSFET MT9700 per ciascuna porta, il dispositivo consente il controllo dell'alimentazione dei singoli gadget USB a distanza.

La chiave della funzionalità di questo dispositivo è il chip I/O I9557C PCA2PW. Questo chip consente un facile controllo di ciascuna porta semplicemente inviando la sequenza di bit corretta attraverso il cavo. Per migliorare l'esperienza dell'utente, [Jim] ha in programma di sviluppare una libreria Arduino che semplifichi il processo di azionamento degli interruttori digitali.

L'Hub I2C-USB va oltre il controllo dell'alimentazione per i gadget USB. Con il suo chip a 8 bit, [Jim] ha sfruttato i pin aggiuntivi per aggiungere nuove funzionalità. Un pin è dedicato a fungere da controllo principale per gli indicatori LED sul PCB, mentre un altro consente la regolazione del limite di corrente sull'MT9700 tra 500 mA e 1 A.

In conclusione, mentre gli hub USB standard modificati possono ottenere risultati simili, l'Hub I2C-USB offre la comodità del controllo remoto per i gadget USB. Questo progetto mette in mostra il potenziale dell'utilizzo dell'hardware per migliorare l'esperienza dell'utente e fornisce una piattaforma per futuri progressi in questo settore.

