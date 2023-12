Consigli dell'assistente di volo per la sicurezza dell'hotel

Un assistente di volo ha recentemente offerto un consiglio agli ospiti dell'hotel per garantire la loro sicurezza durante il loro soggiorno. Esther Sturrus, membro dell'equipaggio della compagnia aerea olandese KLM, ha condiviso questo consiglio in un video pubblicato su TikTok. Il suggerimento è quello di gettare una bottiglia sotto il letto quando si entra nella camera d'albergo, in modo da individuare se sotto c'è qualcuno nascosto.

Sturrus ha sottolineato che i turisti possono essere vulnerabili ai trasgressori e agli intrusi, in particolare quando alloggiano al piano terra o in stanze facilmente accessibili. Assicurandosi che la bottiglia rotoli fuori dall'altro lato, gli ospiti possono facilmente verificare la presenza di persone nascoste senza dover guardare fisicamente sotto il letto.

Il video include anche ulteriori suggerimenti per i viaggiatori, come modi efficaci per conservare gli articoli da toeletta, utilizzare il vapore della doccia per “lavare a secco” i vestiti ed evitare che gli specchi del bagno si appannino. Un altro video caricato da Sturrus, che descrive in dettaglio la sua routine quando entra in una stanza d'albergo, ha attirato molta attenzione con quasi 39 milioni di visualizzazioni da ottobre 2022.

Gli utenti di TikTok hanno elogiato il consiglio dell'assistente di volo, e molti hanno espresso sorpresa per la possibilità che qualcuno si nasconda sotto il loro letto. Alcuni hanno trovato i suggerimenti incredibilmente utili, lodando gli assistenti di volo come veri eroi quando si tratta di condividere preziose informazioni di viaggio.

Questa non è la prima volta che Sturrus fa notizia con i suoi consigli di viaggio. Ad aprile, ha raccomandato di lasciare una scarpa nella cassaforte dell'hotel per ricordarsi di portare con sé tutte le proprie cose prima del check-out. Mentre alcuni dei suoi suggerimenti sono stati ben accolti, altri hanno dovuto affrontare critiche. Ad esempio, in un precedente video di TikTok, un utente suggeriva di acquistare più biglietti completamente rimborsabili nella stessa fila e successivamente di restituirli, per assicurarsi un'intera fila. Questo approccio è stato accolto con opinioni contrastanti, con preoccupazioni sollevate sui voli in overbooking e considerazioni etiche.

In definitiva, i consigli dell'assistente di volo servono a ricordare ai viaggiatori di rimanere vigili e di prendere precauzioni per garantire la propria sicurezza personale durante il viaggio.