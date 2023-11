Soddisfare le richieste degli utenti Fitbit: l'aggiornamento più recente include funzionalità interessanti

By

Fitbit ha recentemente rilasciato un aggiornamento per la propria app mobile che risolve alcune funzionalità altamente richieste dagli utenti. Sebbene non si tratti di una revisione importante, questo aggiornamento apporta alcuni cambiamenti alla qualità della vita che miglioreranno l'esperienza Fitbit.

Una delle aggiunte chiave è la possibilità di visualizzare la percentuale della batteria di un dispositivo connesso nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi. Questa modifica garantisce che gli utenti possano vedere facilmente lo stato della batteria non appena avviano l'app. In precedenza, questa funzionalità era disponibile solo nella scheda Dispositivi. Inoltre, Fitbit sta estendendo il supporto di lettura agli orologi Pixel, espandendo la compatibilità oltre i tracker e gli smartwatch prodotti da Fitbit.

Un'altra caratteristica interessante che ritorna sono le animazioni celebrative. Questi erano stati precedentemente rimossi ma sono stati reintrodotti in risposta alla grande richiesta. Gli utenti Android saranno i primi a ricevere queste animazioni, mentre i possessori di iPhone dovrebbero riceverle all'inizio di gennaio. Le animazioni verranno visualizzate ogni volta che gli utenti raggiungono l'obiettivo di passi giornaliero o raggiungono traguardi importanti nel loro percorso di fitness.

Fitbit sta inoltre ripristinando lo strumento Steps Streak, che era stato rimosso nell'aggiornamento di settembre 2023. La serie di passi visualizza un grafico a barre che mostra il numero di passi effettuati per giorno, settimana, mese e anno. Gli utenti saranno felici di sapere che i passi compiuti durante l'assenza di questa funzionalità verranno comunque conteggiati ai fini del loro record. La sequenza dei passi si troverà ora nella scheda Oggi dell'app e sarà disponibile per la prima volta anche sui dispositivi Android.

Oltre a questi aggiornamenti, Fitbit ricorda agli utenti che possono personalizzare le proprie metriche di concentrazione per allinearle ai propri obiettivi di fitness specifici. Sebbene questa funzionalità sia stata introdotta a settembre, funge da utile promemoria per gli utenti affinché traggano vantaggio da questa opzione di personalizzazione.

Fitbit comprende che alcuni utenti potrebbero non ricevere immediatamente l'aggiornamento sui propri smartphone e chiedono pazienza mentre l'aggiornamento viene distribuito a tutti gli utenti. L'azienda ha lavorato attivamente per rispondere al feedback degli utenti e apportare miglioramenti. Questo ultimo aggiornamento testimonia il loro impegno nel rispondere alle richieste degli utenti e nel garantire un'esperienza Fitbit soddisfacente.

FAQ:

D: Quali nuove funzionalità sono incluse nell'aggiornamento Fitbit?

R: L'aggiornamento include la possibilità di visualizzare la percentuale della batteria, la reintroduzione di animazioni celebrative, il ritorno dello strumento Steps Streak e l'opzione per personalizzare le metriche di messa a fuoco.

D: Quando gli utenti iPhone riceveranno le animazioni celebrative?

R: Gli utenti iPhone possono aspettarsi di ricevere le animazioni celebrative all'inizio di gennaio.

D: Dove possono trovare gli utenti lo strumento Steps Streak nell'app aggiornata?

R: Lo strumento Serie di passi si troverà nella scheda Oggi dell'app Fitbit.

D: La possibilità di personalizzare le metriche di focus è una nuova funzionalità?

R: No, la possibilità di personalizzare le metriche di focus è stata introdotta in un aggiornamento precedente.