Fitbit rilascia nuove entusiasmanti funzionalità per la revisione dell'app

Fitbit, la rinomata società di monitoraggio del fitness, ha recentemente lanciato una serie di interessanti aggiornamenti alla revisione della sua app. Annunciate poco prima dell'attesissimo rilascio di Pixel Watch 2, le ultime modifiche di Fitbit mirano a migliorare l'esperienza dell'utente e fornire una piattaforma di monitoraggio del fitness più completa.

Un'aggiunta degna di nota è la reintroduzione delle serie di passi, una funzionalità amata dagli utenti iPhone. Le serie di passi consentono alle persone di monitorare il numero di giorni consecutivi in ​​cui raggiungono i propri obiettivi di fitness. La decisione di Fitbit di ripristinare questa funzionalità per gli utenti iOS e di introdurla per la prima volta su Android arriva in risposta al feedback degli utenti, evidenziando l'impegno dell'azienda nel soddisfare le richieste dei clienti.

Un altro aggiornamento utile è l'inclusione della percentuale della batteria del dispositivo nella scheda Oggi. Mentre in precedenza gli utenti potevano visualizzare la percentuale della batteria del proprio dispositivo connesso ruotando il polso, questa nuova aggiunta fornisce un modo più conveniente per monitorare la durata della batteria. Situata nell'angolo in alto a sinistra della scheda principale Oggi, la percentuale della batteria garantisce che gli utenti siano informati mentre navigano nell'app.

Fitbit ha anche introdotto celebrazioni degli obiettivi per motivare gli utenti e riconoscere i loro risultati. Quando le persone raggiungono il loro obiettivo di passi giornaliero, l'app Fitbit mostra un'animazione celebrativa nella parte superiore della pagina. Sebbene questa funzionalità sia attualmente disponibile solo su Android, è destinata ad espandersi su iOS in futuro.

In termini di personalizzazione, Fitbit ora consente agli utenti di impostare un focus personalizzato per la giornata. Accedendo alla pagina Oggi e toccando l'icona della matita, gli utenti possono scegliere tra focus predefiniti o personalizzare completamente i propri. Questa aggiunta offre alle persone la flessibilità di personalizzare la propria esperienza di monitoraggio del fitness in base ai propri obiettivi e preferenze.

Anche se l'aggiornamento iOS (v4.04) che incorpora queste modifiche è già attivo, gli utenti Android potrebbero dover armarsi di pazienza. Fitbit e Google in genere rilasciano gli aggiornamenti gradualmente, quindi potrebbero essere necessari diversi giorni prima che gli utenti Android possano accedere a queste nuove funzionalità.

In particolare, il recente annuncio di Fitbit non ha menzionato l'attesissima modalità oscura, anche se si fa riferimento al rilascio di ottobre. Di conseguenza, gli utenti dovranno rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti riguardanti il ​​suo arrivo.

Nel complesso, l'ultima revisione dell'app Fitbit dimostra l'impegno dell'azienda nel migliorare l'esperienza dell'utente e nel soddisfare le richieste dei clienti. Con queste nuove aggiunte, gli appassionati di fitness possono personalizzare ulteriormente i propri percorsi di fitness e rimanere motivati ​​a raggiungere i propri obiettivi.

Domande frequenti (FAQ)

Cosa sono le serie di passi in Fitbit? Le serie di passi si riferiscono al numero di giorni consecutivi in ​​cui un individuo raggiunge i propri obiettivi di fitness, misurati principalmente attraverso i passi effettuati. Dove posso trovare la percentuale della batteria del mio dispositivo sull'app Fitbit? La percentuale della batteria del dispositivo si trova nell'angolo in alto a sinistra della scheda principale Oggi nell'app Fitbit. I festeggiamenti per i gol sono disponibili sia su iOS che su Android? Attualmente, le celebrazioni degli obiettivi sono accessibili solo su Android, con l'intenzione di espandere la disponibilità su iOS in futuro. Come posso impostare un obiettivo personalizzato per la giornata su Fitbit? Per impostare un focus personalizzato per la giornata su Fitbit, vai alla pagina Oggi nell'app e tocca l'icona della matita. Da lì, hai la possibilità di scegliere tra focus predefiniti o personalizzare completamente i tuoi. Quando sarà disponibile la modalità oscura su Fitbit? Fitbit non ha fornito una tempistica specifica per il rilascio della modalità oscura, sebbene fosse menzionata come funzionalità imminente a ottobre.