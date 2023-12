Strade di ricarica wireless per veicoli elettrici: una realtà futuristica

Lo stato del Michigan ha completato con successo l'installazione della prima strada di ricarica wireless per veicoli elettrici (EV) degli Stati Uniti. La startup israeliana Electreon, sostenuta dal Dipartimento dei trasporti del Michigan (MDOT), ha terminato la costruzione dell'innovativa strada di ricarica per veicoli elettrici, come annunciato in un recente comunicato stampa. Anche se la strada non è ancora accessibile al pubblico, la città prevede di aprirla al pubblico dopo una fase di collaudo.

Electreon intende avviare test approfonditi della strada a ricarica induttiva all'inizio del 2024, utilizzando un Ford E-Transit dotato del ricevitore proprietario. Questa tecnologia innovativa utilizza bobine di rame incorporate nella pavimentazione per creare un campo magnetico. Il ricevitore Electreon sfrutta quindi l'energia da questo campo, trasferendola alla batteria e ai motori del veicolo elettrico.

Il sindaco di Detroit, Mike Duggan, ha espresso il suo entusiasmo, affermando: "Oggi, grazie al governatore Whitmer e ai nostri partner presso Michigan Central ed Electreon, possiamo aggiungere la prima strada pubblica di ricarica wireless della nazione a quell'elenco di innovazioni". Il completamento di questo tratto di strada di ricarica wireless lungo un quarto di miglio, situato nella 14th Street di Detroit, segna un momento cruciale per la città nota per il suo ricco patrimonio automobilistico.

Lo scopo del progetto è valutare l'efficienza di ricarica della strada e valutare il suo potenziale per l'uso del trasporto pubblico a lungo termine. Il concetto di ricarica wireless per veicoli elettrici è particolarmente promettente per i veicoli che servono percorsi ripetitivi, inclusi autobus, taxi e veicoli merci. Con l’avanzare della tecnologia, si prevede che in futuro la ricarica wireless sarà disponibile anche per i veicoli passeggeri.

Sebbene il completamento della strada della ricarica wireless rappresenti una pietra miliare significativa, continuano i dibattiti sulla sua praticità ed efficacia in termini di costi. Alcuni sostengono che investire il denaro dei contribuenti nell’espansione dei normali caricabatterie per veicoli elettrici potrebbe essere una soluzione più conveniente. Sono state sollevate preoccupazioni anche per quanto riguarda la manutenzione stradale e l'efficienza complessiva.

Tuttavia, Electreon rimane fiduciosa nel potenziale della ricarica wireless dei veicoli elettrici. Con 18 progetti di ricarica wireless già operativi in ​​tutta Europa, tra cui Svezia, Norvegia, Italia e Israele, il futuro per le strade di ricarica wireless sembra promettente.

Con la continua evoluzione della tecnologia, le strade di ricarica wireless hanno il potenziale per rivoluzionare il settore dei trasporti, offrendo infrastrutture di ricarica convenienti ed efficienti per i veicoli elettrici in tutto il mondo.