Presentazione di Onyx Boox Tab Ultra C Pro: un tablet E INK rivoluzionario per artisti e appassionati di produttività

L'Onyx Boox Tab Ultra C Pro, l'ultima innovazione di Onyx Boox, ha preso d'assalto l'industria della carta digitale. Con le sue funzionalità super premium e la tecnologia all'avanguardia, questo tablet E INK sta ridefinendo il modo in cui artisti, designer e appassionati di produttività lavorano e creano.

Il cuore del Tab Ultra C Pro è il rivoluzionario schermo e-paper a colori Kaleido 3. Con quasi 5,000 colori vivaci, questo display dà vita ai contenuti digitali come mai prima d'ora. Che tu stia ammirando copertine, leggendo manga o sfogliando riviste, rimarrai affascinato dalla straordinaria esperienza visiva.

Progettato per soddisfare le esigenze degli artisti e degli appassionati di produttività, il Tab Ultra C Pro è dotato di un display E INK Carta 10.3 da 1200 pollici che vanta un'alta risoluzione di 300 PPI per i contenuti in bianco e nero e 150 PPI per quelli a colori. Ciò lo rende perfetto per leggere e modificare documenti A5 con la massima chiarezza. Lo schermo è a filo con la cornice e protetto da uno strato di vetro. Dispone inoltre di opzioni di illuminazione calda e fredda per una lettura confortevole in qualsiasi condizione di illuminazione, insieme a una comoda barra di scorrimento della luminosità.

Scatena la tua creatività con l'app di disegno dedicata e il motore di rendering PDF. Il Tab Ultra C Pro utilizza lo schermo WACOM e viene fornito in bundle con lo stilo Boox Pen 2 Pro, che offre un'esperienza di disegno senza soluzione di continuità con i suoi 16 colori selezionabili. Onyx Boox è rinomato per fornire una delle migliori esperienze di disegno del settore, rendendo questo tablet un must per gli artisti.

Ma il Tab Ultra C Pro non è solo per gli artisti. Con la sua potente CPU Octa-core Qualcomm da 2.8 GHz, fotocamera da 16 MP con flash LED e funzionalità OCR, funge anche da versatile strumento di produttività. Cos'è l'OCR? OCR sta per riconoscimento ottico dei caratteri, il che significa che puoi semplicemente scattare una foto di un testo e il tablet lo convertirà automaticamente in testo modificabile. Questa funzione è particolarmente utile per prendere appunti o condividere informazioni con gli amici tramite Bluetooth o e-mail.

Con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 TB con una scheda MicroSD), Tab Ultra C Pro offre ampio spazio per tutti i tuoi contenuti e file digitali. Supporta Bluetooth 5.0 per la connettività delle cuffie wireless, dispone di due altoparlanti per audiolibri o riproduzione musicale e include anche un microfono per le app di sintesi vocale e di comunicazione vocale. Rimani connesso grazie alla funzionalità Wi-Fi e goditi la lunga durata della batteria alimentata da una batteria da 4600 mAh.

Funzionando su Google Android 12 con accesso completo al Google Play Store, il Tab Ultra C Pro apre un mondo di possibilità. Installa le tue app Google preferite, come Google Libri o Chrome, e goditi funzionalità avanzate con app come Kindle, Evernote e Onenote, ottimizzate specificamente per gli schermi E INK.

Per aumentare ulteriormente la produttività, Onyx Boox offre una tastiera QWERTY completa opzionale con trackpad. Realizzata con un materiale resistente alle impronte digitali e progettata con uno spazio vuoto per ospitare la fotocamera, questa tastiera migliora la tua esperienza di digitazione e fornisce comode scorciatoie per varie funzioni. È disponibile per l'acquisto separatamente a $ 149.

Non perderti Onyx Boox Tab Ultra C Pro, il tablet E INK rivoluzionario che combina grafica straordinaria, capacità di disegno senza precedenti e funzionalità di produttività all'avanguardia. Effettua subito il tuo preordine sul Good e-Reader Store e preparati a rivoluzionare i tuoi sforzi creativi e professionali.