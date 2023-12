Film distintivo “Miracolo a Betlemme, Pennsylvania”. Spruzza la magia delle vacanze

In un commovente racconto natalizio, Hallmark Movies & Mysteries presenta “Miracle in Bethlehem, Pennsylvania”. in anteprima il 21 dicembre. Il film segue Mary Ann, un'avvocatessa di successo che desidera adottare un bambino e sperimentare le gioie della maternità. Interpretata da Laura Vandervoort, Mary Ann intraprende un viaggio a Bethlehem, Pennsylvania, poco prima di Natale per incontrare il suo nuovo fascio di gioia.

Tuttavia, una tempesta di neve costringe Mary Ann e la figlia appena nata, Natalie, a ritardare il viaggio di ritorno. Senza un posto dove stare, trovano rifugio nella stanza degli ospiti di Joe, la cui sorella, Frankie, gestisce una locanda locale. Benjamin Ayres interpreta Joe, uno scapolo con la casa disordinata. Quando Mary Ann e Natalie si stabiliscono nella loro dimora temporanea, diventano parte dei festeggiamenti pre-festivi di Joe e creano un legame che va oltre le aspettative.

Nella loro fede condivisa, Mary Ann e Joe si confidano sulle sfide personali che devono affrontare. Mary Ann è alle prese con la rivelazione della sua decisione di adottare un bambino alla madre single in difficoltà. Nel frattempo, Joe condivide l'impatto emotivo della recente scomparsa di suo padre, che ha lasciato un vuoto nella sua vita. Man mano che il loro legame si approfondisce, diventano benedizioni inaspettate l’uno per l’altro in modi sorprendenti.

Sebbene il film sia stato girato a Winnipeg, Manitoba, Canada, Betlemme riceve ancora il trattamento Hallmark. Il fascino festivo e le attività festive della città sono presentati sul sito web di Natale di Hallmark attraverso un live streaming di Main Street. Dallo shopping alle gite a cavallo e in carrozza, gli spettatori di tutto il mondo possono intravedere le incantevoli celebrazioni natalizie di Betlemme.

Con la sua narrazione basata sulla fede e momenti commoventi, "Miracle in Bethlehem, Pa." di Hallmark. è destinato a diffondere la magia delle vacanze e a scaldare il cuore degli spettatori in questa stagione.