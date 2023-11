La nuova versione di Firefox: una spinta rinfrescante per privacy e funzionalità

Se stavi aspettando con impazienza l'ultimo aggiornamento del browser Web open source Firefox, preparati a rimanere colpito. La prossima versione promette non solo funzionalità di privacy migliorate, ma anche una serie di interessanti miglioramenti che miglioreranno la tua esperienza di navigazione.

Una delle aggiunte più straordinarie è l'opzione Preferenze privacy del sito Web, che si trova nelle impostazioni Privacy e sicurezza. Questa nuova funzionalità consente agli utenti di decidere se i siti Web possono vendere o condividere i propri dati personali. Attivando questa impostazione, puoi goderti una maggiore tranquillità, sapendo che le informazioni sulla tua sessione di navigazione non verranno sfruttate.

Inoltre, Mozilla ha implementato il Global Privacy Control (GPC), un meccanismo automatizzato che avvisa i siti Web di non vendere o condividere le informazioni di navigazione tra più giurisdizioni. GPC funziona come un potente strumento "Non vendere" in stati come California, Colorado e Connecticut. Facilita inoltre la possibilità di rinunciare alla pubblicità mirata e limita la vendita o la condivisione di dati personali in varie regioni, tra cui UE, Regno Unito, Nevada, Utah e Virginia.

Ma non è tutto ciò che Firefox ha in serbo per i suoi utenti. Il prossimo aggiornamento, denominato Firefox 120, comprende una serie di interessanti funzionalità progettate per migliorare la funzionalità e l'esperienza dell'utente. Ecco alcune inclusioni degne di nota:

1. Importazione dati semplificata: gli utenti Ubuntu Linux possono ora importare facilmente dati da Chromium, installato tramite Snap, espandendo compatibilità e comodità.

2. Emulazione della navigazione offline: gli utenti possono utilizzare una nuova funzionalità devtool che simula la navigazione offline, consentendo una produttività ininterrotta.

3. Sicurezza rafforzata: Firefox ora integra i trust Anchor TLS dal root store del sistema operativo, rafforzando le misure di sicurezza. Questa funzionalità sarà abilitata per impostazione predefinita su Windows, MacOS e Android, con la possibilità di disabilitarla nel menu Preferenze.

4. Gestione avanzata delle credenziali: sono state introdotte scorciatoie da tastiera per semplificare la modifica e l'eliminazione delle credenziali su about:logins, rendendo il processo più efficiente.

5. Funzionalità di privacy perfezionate: Firefox dà priorità alla privacy dell'utente introducendo miglioramenti alle finestre private e includendo la configurazione della privacy ETP-Strict, che offre una protezione avanzata contro le impronte digitali.

6. Esperienza visiva ottimizzata: la modalità Picture-in-Picture è stata perfezionata, mentre una nuova funzionalità di scatto degli angoli è stata introdotta appositamente per le versioni Linux e Windows, fornendo un'esperienza multitasking senza interruzioni.

FAQ:

D: Quando sarà disponibile per il download la nuova versione di Firefox?

R: La data di rilascio ufficiale per Firefox 120 è fissata per il 21 novembre 2023. Puoi scaricarlo dal sito Web ufficiale di Firefox.

Con l'imminente rilascio di Firefox, gli utenti possono aspettarsi un significativo passo avanti in termini di privacy, sicurezza e funzionalità della navigazione. Accogli il prossimo aggiornamento e goditi un'esperienza online ancora più piacevole e sicura con Firefox 120.