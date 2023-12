Scoppia un incendio alla Aalberts Surface Technologies di Lansing

In un recente incidente, è scoppiato un incendio presso la Aalberts Surface Technologies, situata in Bassett Avenue a Lansing. Sul posto sono intervenuti prontamente nella tarda notte di martedì i vigili del fuoco di Lansing, al lavoro per domare le fiamme e garantire la sicurezza dei presenti.

Al momento sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio, che secondo le autorità potrebbe essere originato da una fornace. Le fiamme si sono propagate all'interno dell'edificio, sfondando il tetto e rappresentando una potenziale minaccia per le aree circostanti. Gli equipaggi sul posto hanno avvertito della presenza di gas pericolosi, compreso l'acido solforico. Per fortuna, tutti coloro che in quel momento si trovavano all’interno dell’edificio sono riusciti a evacuare senza danni.

Gli sforzi per contenere l'incendio hanno avuto successo e durante l'incidente non sono state rilasciate sostanze chimiche. Il vice capo Kenneth Lay dei vigili del fuoco di Lansing ha rassicurato il pubblico che non vi è alcun pericolo in corso derivante dall'incendio.

La sicurezza delle persone coinvolte in tali incidenti è della massima importanza e i vigili del fuoco di Lansing restano impegnati a indagare e prevenire eventi futuri.