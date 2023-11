Nuovi convertitori e cavi sollevano preoccupazioni per i connettori 12VHPWR

By

Un'ondata di cavi e convertitori a 16 pin discutibili ha recentemente inondato il mercato e Akasa si è unita alla tendenza con il rilascio di due nuovi convertitori, l'adattatore ad angolo retto "G-Nexus P24" e il cavo "G-Nexus PX24" adattatore. Questi prodotti pretendono di convertire i connettori di alimentazione legacy in un connettore PCIe 5.0+12P 12VHPWR standard PCIe 4 in grado di supportare fino a 600 W per le schede RTX serie 40. Tuttavia, la mancanza di informazioni dettagliate su questi convertitori e cavi solleva preoccupazioni sulla loro affidabilità e sicurezza.

Il problema dei convertitori e delle estensioni 12VHPWR scarsamente documentati e inaffidabili non si limita ad Akasa; Anche numerose aziende meno conosciute offrono questi prodotti, come Sirlyr, Ezdiy-Fab, Mod-DIY, Joyjom e CY, tra gli altri. La mancanza di informazioni critiche da parte di questi fornitori espone i consumatori al rischio di acquistare apparecchiature che potrebbero causare danni o non soddisfare le loro esigenze.

Introducendo questi nuovi convertitori e cavi, i produttori stanno aggiungendo un altro potenziale punto di guasto per i già deboli connettori 12VHPWR. Akasa, ad esempio, non riesce a spiegare come i suoi prodotti supportino le elevate richieste di potenza delle moderne GPU utilizzando cavi classificati per un wattaggio molto inferiore. Questa mancanza di trasparenza è preoccupante e lascia i consumatori a interrogarsi sulla sicurezza e l’affidabilità di questi prodotti.

Per evitare potenziali danni e problemi di garanzia, si consiglia di utilizzare cavi e convertitori approvati forniti da rinomati produttori di GPU. L'utilizzo di cavi e adattatori inaffidabili e non certificati aumenta notevolmente il rischio di guasti, con conseguenti riparazioni costose e garanzia nulla.

FAQ

D: I convertitori Akasa sono conformi allo standard PCIe 5.0?

R: Sebbene Akasa non dichiari esplicitamente la conformità allo standard PCIe 5.0, molti produttori di cavi lo fanno. Tuttavia, la mancanza di informazioni dettagliate solleva dubbi sulla loro conformità.

D: Posso utilizzare questi convertitori con la mia scheda serie RTX 40?

R: Non è chiaro se questi convertitori possano supportare in modo affidabile gli elevati requisiti di potenza delle schede RTX serie 40. Si consiglia di utilizzare cavi e convertitori approvati forniti da rinomati produttori di GPU.

D: Cosa devo fare se riscontro un guasto con questi convertitori o cavi?

R: Richiedere supporto per le richieste di garanzia può rivelarsi difficile, poiché i produttori di GPU potrebbero sostenere che l'uso di cavi non certificati introduce ulteriori punti di guasto e invalida la garanzia. È fondamentale prestare attenzione quando si utilizzano questi prodotti per ridurre al minimo il rischio di guasti.