In corso le indagini sull'incendio al Thunder Bay Theatre

Riepilogo: I vigili del fuoco e il dipartimento di polizia di Alpena stanno attualmente indagando su un incendio scoppiato al Thunder Bay Theatre nelle prime ore del mattino di domenica. Anche se non ci sono segnali immediati di un comportamento scorretto, le autorità sono ancora nelle fasi iniziali delle indagini.

Nel tentativo di determinare la causa dell'incendio, il sergente Bill Gohl e il capitano della riduzione dei rischi della comunità Andy Marceau stanno esaminando meticolosamente i detriti lasciati in seguito. Sebbene la valutazione iniziale non suggerisca alcuna attività sospetta, gli investigatori sono concentrati nell'escludere la possibilità di incendio doloso.

Il capo dei vigili del fuoco Rob Edmonds riconosce che ci sono alcuni aspetti dell'incendio che destano preoccupazione, in particolare il fatto che l'area colpita era un deposito frigorifero e all'epoca non c'erano lavori in corso. Inoltre, il momento dell’incidente, quando non era presente nessuno, aggiunge un ulteriore strato di mistero. Edmonds sottolinea che l'indagine è ancora in corso e che le ipotesi attuali potrebbero cambiare se emergessero nuove prove.

L'incendio ha causato danni ingenti al teatro, complicando le indagini. Tuttavia, esaminando gli schemi del fuoco e del fumo, Marceau spera di ottenere informazioni preziose sull’origine dell’incendio.

Questa non è la prima volta che il Thunder Bay Theatre subisce danni da incendio. Nel 2020, un incendio che ha distrutto il vicino ristorante John A. Lau ha causato danni anche al teatro. Il teatro era in fase di ristrutturazione da settembre, con una riapertura prevista per l'autunno del prossimo anno. Tuttavia, il recente incendio ha gettato incertezza su questa linea temporale.

Sebbene il teatro abbia ricevuto fondi assicurativi per coprire i danni, è necessario un ulteriore sostegno finanziario per soddisfare pienamente tutte le esigenze dell'edificio. Nonostante la battuta d'arresto, l'ente del teatro resta impegnato a riaprire e a riparare i danni causati dall'incendio.

Mentre le indagini continuano, le autorità sperano che emerga un quadro più chiaro riguardo alla causa dell'incendio al Thunder Bay Theatre.