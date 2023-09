La startup tedesca finanz-markt.com lancia l'app finanziaria “PortfolioPeak” nel mercato statunitense

By

La startup tedesca finanz-markt.com ha fatto il suo debutto nel mercato statunitense con il rilascio della sua innovativa applicazione finanziaria “PortfolioPeak”. Progettata sia per dispositivi Android che Apple, l'app mira a fornire agli utenti gli strumenti e gli approfondimenti di cui hanno bisogno per navigare in modo efficace nel panorama finanziario.

“Il mercato finanziario statunitense è dinamico e diversificato. Il nostro obiettivo è offrire uno strumento intuitivo e completo che colleghi le notizie finanziarie in tempo reale al monitoraggio degli investimenti personali. Riteniamo che la nostra app offra un netto vantaggio agli investitori americani", ha affermato Tobias Baumann, direttore delle pubbliche relazioni di finanz-markt.com.

Le caratteristiche principali dell'applicazione includono il monitoraggio del portafoglio, che consente agli utenti di monitorare i propri investimenti e rimanere informati sulle proprie scelte finanziarie. La funzionalità watchlist personalizzata consente agli utenti di monitorare asset, azioni o materie prime specifici di loro scelta, mentre la funzionalità community promuove il coinvolgimento degli utenti, le discussioni e la condivisione di approfondimenti all'interno della comunità degli investitori.

L'app integra anche notizie finanziarie in tempo reale dal sito web finanz-markt.com, fornendo agli utenti gli ultimi aggiornamenti sugli sviluppi del mercato. È ora disponibile per il download sia sull'App Store di Apple che su Google Play Store, rendendo le informazioni e gli strumenti finanziari accessibili a un vasto pubblico.

Finanz-markt.com è rinomato per la sua eccellenza nel reporting e negli strumenti finanziari in Germania e ora si sta espandendo a livello globale. Ampliando la loro presenza internazionale, mirano a offrire lo stesso livello di fiducia e competenza a un pubblico mondiale.

Per ulteriori informazioni su finanz-markt.com e sull'app PortfolioPeak, visitare finanz-markt.com.

Fonte:

– finanz-markt.com, 7 settembre 2023