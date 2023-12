Espansione Leviatano in Final Fantasy XVI per fornire sollievo da Grim Sky

In una recente intervista con Famitsu, il team di sviluppo di Final Fantasy XVI ha confermato che l'imminente espansione Leviathan presenterà cieli più limpidi e azzurri, fornendo il tanto necessario sollievo dall'opprimente cielo rosa scuro che domina le fasi successive del gioco. Questo annuncio è stato accolto con entusiasmo dai giocatori che hanno trovato l'atmosfera cupa un grave difetto in un gioco altrimenti meraviglioso.

Il DLC, intitolato "The Rising Tide", è ambientato in una nuova parte del mondo che non è influenzata dall'eclissi magica. I giocatori avevano precedentemente speculato sull'insolito cielo nell'annuncio del DLC e le loro teorie ora sono state confermate. I protagonisti Clive, Jill e Joshua intraprenderanno il loro viaggio sotto i cieli azzurri, offrendo un rinfrescante cambio di scenario.

Inoltre, l'espansione Leviatano introdurrà una nuova opzione per la modalità foto, consentendo ai giocatori di sostituire il cielo rosa scuro del gioco finale con uno blu. Questa funzionalità sarà disponibile non solo nella regione DLC ma in tutto il gioco, offrendo ai giocatori la libertà di godersi la direzione artistica dettagliata del gioco in un ambiente più luminoso ed edificante.

Per molti giocatori, questo annuncio porta un senso di sollievo ed eccitazione. L'estetica opprimente nell'ultima parte del gioco aveva precedentemente smorzato il loro divertimento e reso le missioni secondarie e le cacce ai mostri particolarmente cupe. L'opportunità di sperimentare cieli più limpidi e paesaggi vibranti migliorerà senza dubbio l'esperienza di gioco complessiva.

Sebbene alcuni giocatori esprimano ancora il desiderio di un'opzione per disabilitare completamente l'eclissi di fine gioco, è importante notare che gli elementi narrativi e di costruzione del mondo del gioco potrebbero impedire l'implementazione di tale funzionalità. Tuttavia, l'introduzione dell'espansione Leviatano e le modifiche che l'accompagnano forniscono un passo positivo verso la risoluzione del problema e il soddisfacimento delle preferenze della base di giocatori.

Con l'uscita anticipata dell'espansione Leviatano in primavera, i giocatori di Final Fantasy XVI possono aspettarsi una tanto necessaria vacanza dai cieli bui e cupi, immergendosi in un mondo illuminato dalla bellezza dei cieli azzurri.