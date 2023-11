Fido svela nuove entusiasmanti offerte su smartphone

By

Cerchi le ultime offerte smartphone? Non cercare oltre le nuove offerte di Fido che sicuramente lasceranno entusiasti gli appassionati di tecnologia. Fido ha abbandonato le offerte del Black Friday, offrendo ai clienti l'opportunità di acquistare i loro dispositivi preferiti a prezzi scontati. Dagli iPhone ai Samsung Galaxy e Google Pixel, Fido ha qualcosa per tutti.

Una delle offerte più interessanti è l'iPhone 14, disponibile a 0 dollari in meno con un piano di finanziamento di 37.80 dollari al mese invece dei normali 42.80 dollari. Ciò significa che puoi mettere le mani sull'ultimo modello di iPhone senza spendere una fortuna. Gli appassionati Samsung saranno inoltre lieti di trovare il Samsung Galaxy S23 e S23 FE entrambi disponibili a $ 0 in meno con pagamenti mensili notevolmente ridotti.

Per coloro che preferiscono i telefoni Google Pixel, Google Pixel 7 è disponibile esclusivamente online gratuitamente al mese con un acconto di $ 0, uno sconto sostanziale rispetto al pagamento mensile standard di $ 39. Nel frattempo, Google Pixel 8 offre un piano di finanziamento di 20 dollari al mese invece dei soliti 46.17 dollari.

Anche gli amanti di Motorola possono rallegrarsi, con gli iconici Motorola Razr e Razr+ entrambi disponibili a prezzi scontati. Il Motorola Razr viene fornito con un piano di finanziamento di $ 15 al mese invece dei normali $ 47.13, mentre il Razr+ può essere tuo per $ 25 al mese invece dei $ 65 standard.

Ultimo ma certamente non meno importante, l'iPhone 13 è un'altra fantastica opzione disponibile a 0 dollari in meno con un piano di finanziamento di 15 dollari al mese invece dei soliti 37 dollari.

Visita il sito web di Fido per esplorare tu stesso queste incredibili offerte e cogliere l'opportunità di aggiornare il tuo smartphone senza spendere una fortuna. Con offerte così fantastiche, è il momento perfetto per effettuare un acquisto e rimanere in contatto con stile.

Domande frequenti (FAQ)

D: Sono disponibili offerte per i piani telefonici?

R: Sì, Fido ha introdotto nuove offerte anche sui piani telefonici. Puoi trovare maggiori dettagli sul sito web di Fido.

D: Posso acquistare queste offerte per smartphone online?

R: La maggior parte delle offerte sono disponibili online, ma è sempre consigliabile controllare il sito Web di Fido per le informazioni e la disponibilità più recenti.

D: Per quanto tempo saranno disponibili queste offerte?

R: La disponibilità di queste offerte può variare, quindi è meglio approfittare delle offerte il prima possibile per assicurarsi di non perderle.

D: Posso scambiare il mio telefono esistente con uno nuovo?

R: Fido può offrire opzioni di permuta, ma è possibile trovare dettagli specifici sul loro sito Web o contattando il servizio clienti.

D: Queste offerte sono disponibili solo per i nuovi clienti?

R: Queste offerte sono generalmente aperte sia ai clienti nuovi che a quelli esistenti, ma alcune promozioni potrebbero avere criteri di idoneità specifici. Si consiglia di verificare direttamente con Fido per confermare l'idoneità.