La SF90 XX: la scatenata bestia stradale della Ferrari

La Ferrari lo ha fatto ancora. Presentazione della SF90 XX, un'auto destinata a ridefinire i confini della velocità e delle prestazioni. Con una potenza sbalorditiva di 1,016 CV, questa bestia è pronta a dominare ogni giro che incontra. Ma ciò che distingue veramente la SF90 XX dai suoi predecessori è il suo status legale su strada, che la rende la prima vettura XX che può essere guidata ovunque.

Rendendo legale la SF90 XX, la Ferrari ha aperto un mondo completamente nuovo di possibilità. Non solo amplia il mercato di questa incredibile macchina, ma significa anche che gli appassionati possono provare l'emozione di possedere e guidare un'auto focalizzata sulla pista su strade pubbliche. Tuttavia, l’omologazione stradale comporta alcuni compromessi. La SF90 XX pesa 1,560 kg a secco, molto più della sua controparte da pista, la FXX K. Questo peso extra è dovuto ai componenti necessari per l'uso su strada, come le luci e un telaio più robusto.

Allora, perché la Ferrari ha reso legale la SF90 XX? È semplice: possono venderne di più. Rendendo questa vettura in edizione limitata accessibile a un pubblico più ampio, Ferrari garantisce che la domanda per la SF90 XX rimanga elevata. Inoltre, la versione stradale consente un prezzo più alto, con la Stradale che parte da £ 673,584 e la Spider da £ 730,000. In confronto, l’SF90 base costa solo £ 376.

Con miglioramenti in termini di potenza, peso e aerodinamica, la SF90 XX spinge ulteriormente i confini. Il motore V8 biturbo eroga l’incredibile potenza di 786 CV, mentre i motori elettrici forniscono ulteriori 230 CV. Il risultato è un'auto che può andare da 0 a 62 km/h in soli 2.3 secondi.

Anche se la SF90 XX potrebbe non essere l'auto da pista più leggera o più estrema in circolazione, eccelle in altri ambiti. La Ferrari ha fatto progressi significativi nel campo dell'aerodinamica, con un carico aerodinamico totale di 530 kg a 155 miglia all'ora. Gli elementi di design intelligenti, come le prese d'aria sul cofano e i parafanghi posizionati in modo ottimale, assicurano che la SF90 XX sia l'auto stradale Ferrari più efficiente dal punto di vista aerodinamico fino ad oggi.

In termini di manovrabilità, la SF90 XX raggiunge un equilibrio tra comfort e prestazioni. Le sospensioni morbide consentono una guida flessibile, pur mantenendo un'eccellente trazione in pista. Sebbene non sia stata testata su strade pubbliche, si prevede che la SF90 XX offrirà un'esperienza di guida confortevole e fluida simile a quella di un'auto GT.

In conclusione, la SF90 XX rappresenta una svolta per la Ferrari. Con il suo status legale su strada, le prestazioni incredibili e il design innovativo, questa vettura è destinata a dominare sia la strada che la pista. Quindi, allacciate le cinture e preparatevi a provare l'emozione di una vita al volante della SF90 XX.

Domande frequenti (FAQ)

Cosa distingue la SF90 XX dagli altri modelli XX?

La SF90 XX è la prima vettura XX ad essere omologata per la circolazione su strada, consentendo agli appassionati di guidarla su strade pubbliche.

Perché la Ferrari ha reso omologata la SF90 XX?

Rendendo legale la SF90 XX, la Ferrari può vendere un numero maggiore di auto e aumentare l'esclusività e l'appetibilità del modello.

Quali sono le principali novità della SF90 XX rispetto alla SF90 normale?

La SF90 XX ha più potenza, meno peso e un'aerodinamica migliorata, che la rendono ancora più focalizzata sulla pista e orientata alle prestazioni.

La SF90 XX è comoda da guidare su strada?

Sebbene la SF90 XX non sia stata testata su strade pubbliche, si prevede che fornirà un'esperienza di guida confortevole e fluida simile a quella di un'auto GT.