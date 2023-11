La Ferrari dà priorità alla sicurezza e alle prestazioni nel Gran Premio del Brasile

By

La Ferrari, cercando di evitare il ripetersi della squalifica al Gran Premio degli Stati Uniti, ha apportato modifiche ai propri SF-23 per il Gran Premio del Brasile. Il team ha aumentato l'altezza di marcia delle proprie auto nel tentativo di soddisfare la misura di slittamento richiesta di 9 mm e garantire la conformità alle normative.

Dopo che la sbandata della vettura di Charles Leclerc non ha raggiunto le dimensioni richieste nel Gran Premio degli Stati Uniti, la Ferrari ha adottato un approccio cauto in vista della gara brasiliana. La Mercedes ha dovuto affrontare un destino simile quando anche Lewis Hamilton è stato squalificato per la stessa infrazione. Entrambe le squadre hanno attribuito il problema allo accidentato Circuito delle Americhe e al tempo di prove limitato durante il formato Sprint.

Il direttore sportivo della Ferrari, Diego Ioverno, ha ammesso che la squadra è stata colta di sorpresa ad Austin, ma da allora ha analizzato la situazione e individuato le aree di miglioramento. Ioverno ha sottolineato l'impegno della squadra a imparare dagli errori del passato e ad andare avanti.

Pur dando priorità alla sicurezza, la Ferrari è consapevole che potrebbe esserci un compromesso con le prestazioni. Optando per un'altezza di marcia leggermente più alta, il team mira a trovare un equilibrio che riduca al minimo il rischio di squalifica senza compromettere il proprio vantaggio competitivo.

Nelle qualifiche di venerdì a Interlagos, gli aggiustamenti sembravano aver dato i loro frutti alla Ferrari. Charles Leclerc si è assicurato il secondo posto in griglia, mentre Carlos Sainz ha ottenuto un rispettabile settimo posto. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse hanno interrotto bruscamente la sessione, lasciando la squadra desiderosa di dimostrare le proprie prestazioni il giorno della gara.

L'approccio proattivo della Ferrari alla sicurezza dimostra il suo impegno nel rispettare le normative, sforzandosi allo stesso tempo di rimanere competitiva. Con l'avvicinarsi dello Sprint finale della stagione, tutti gli occhi saranno puntati sulla squadra per vedere se i suoi aggiustamenti produrranno i risultati desiderati.

FAQ

Perché la Ferrari ha aumentato l'altezza da terra delle proprie auto?

La Ferrari ha alzato l'altezza da terra per evitare il ripetersi della squalifica al Gran Premio degli Stati Uniti. La sbandata della vettura di Charles Leclerc non ha raggiunto la misura richiesta, portando alla sua squalifica e spingendo la squadra ad apportare modifiche.

Cosa ha causato la squalifica al Gran Premio degli Stati Uniti?

La squalifica di Ferrari e Mercedes al Gran Premio degli Stati Uniti è stata attribuita alle sbandate delle loro vetture che misuravano meno dei 9 mm richiesti. Entrambe le squadre hanno citato come fattori determinanti lo accidentato Circuito delle Americhe e il tempo di prove limitato dovuto al formato Sprint.

Come ha risposto la Ferrari alla squalifica?

Il direttore sportivo della Ferrari, Diego Ioverno, ha riconosciuto la supervisione della squadra ad Austin e ha ripercorso gli eventi di quel fine settimana. Hanno apportato le opportune modifiche ed espresso la determinazione ad evitare una situazione simile in futuro.

Le modifiche hanno influito sulla prestazione della Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile?

Gli aggiustamenti della Ferrari sembravano avere un impatto positivo durante la sessione di qualifiche di venerdì. Charles Leclerc si è assicurato il secondo posto in griglia, dimostrando la capacità del team di bilanciare sicurezza e prestazioni. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse hanno interrotto prematuramente la sessione, lasciando la squadra desiderosa di mettersi alla prova in gara.