Mandrie di nutrici: ottimizzazione della riproduzione e della fertilità

Le mandrie di latticini e quelle da latte hanno considerazioni diverse quando si tratta di riproduzione e fertilità. Sebbene le vacche da latte seguano tipicamente una dieta coerente e siano attentamente monitorate per quanto riguarda le prestazioni del latte, possono esserci maggiori variazioni nel piano nutrizionale per le mandrie di nutrici. Con l’avvicinarsi del parto autunnale, è importante che le mandrie di nutrici stabiliscano una dieta adeguata che supporti l’allevamento dei vitelli e una riproduzione efficiente.

Per garantire il successo dell'allevamento, è fondamentale completare le attività necessarie come il taglio della coda, il dosaggio, la rimozione del ghiaccio e la cura degli zoccoli prima di introdurre l'inseminazione artificiale (AI) o il toro. Prendendosi cura di questi compiti in anticipo, quando sarà il momento l'attenzione potrà essere focalizzata sull'allevamento.

Una sfida nella pianificazione dell'allevamento è l'introduzione di un nuovo indice di allevamento da parte dell'ICBF. È saggio ritardare l’acquisto delle cannucce fino a dopo il 21 novembre, quando verrà pubblicato il nuovo indice. Ciò garantisce che le cannucce scelte siano allineate con gli obiettivi di allevamento desiderati.

La qualità dell'insilato gioca un ruolo significativo nell'alimentazione delle vacche nutrici. Se non vengono somministrati concentrati, può essere sufficiente un insilato di alta qualità con una digeribilità della sostanza secca (DMD) pari o superiore a 70. Tuttavia, molti insilati non raggiungono questo livello e richiedono un'alimentazione supplementare. Le mucche nutrici hanno bisogno di energia sufficiente per produrre il latte per l'allevamento dei vitelli e per mantenere le proprie condizioni per un allevamento di successo.

Un corretto rilevamento del calore è essenziale per massimizzare la fertilità. Sia che si utilizzi l’intelligenza artificiale o un toro, tenere un registro delle manche osservate aiuta a identificare le vacche che potrebbero richiedere un intervento. Gli ausili per il rilevamento del calore come Tail Paint, Scratch Pads e l'uso di tori vasectomizzati possono migliorare la precisione. Anche i sistemi di monitoraggio del calore e della salute stanno guadagnando popolarità tra le mandrie di lattanti, in particolare per coloro che lavorano fuori azienda e desiderano comunque utilizzare l’intelligenza artificiale.

Inoltre, è fondamentale selezionare i tori IA in base al mercato di destinazione e alla facilità di parto desiderata. La scelta dei tori dovrebbe essere in linea con gli obiettivi riproduttivi e il livello di intervento che può essere fornito durante il parto.

L’ottimizzazione dell’allevamento e della fertilità nelle mandrie di nutrici richiede un’attenta gestione della nutrizione, del rilevamento del calore e della selezione dei tori. Implementando strategie su misura per le singole mandrie, gli agricoltori possono aumentare le possibilità di ottenere risultati di allevamento positivi.

Domande frequenti

1. Come posso garantire la fertilità delle mie vacche nutrici?

Per garantire la fertilità, è importante fornire alle vacche nutrici una dieta adeguata che includa energia sufficiente per la produzione di latte e il mantenimento delle condizioni corporee. Sono cruciali anche il monitoraggio regolare, il rilevamento accurato del calore e l’intervento adeguato per le vacche che non vanno in bicicletta.

2. Quali sono alcuni strumenti di rilevamento del calore per gli allevamenti di nutrici?

Gli ausili per il rilevamento del calore come Tail Paint, Scratch Pads e tori vasectomizzati possono aiutare a identificare le mucche in calore. Questi ausili possono essere utilizzati sia all'interno che all'esterno per migliorare la precisione nella rilevazione del calore e ottimizzare la riproduzione.

3. Dovrei ritardare l'acquisto delle cannucce fino al rilascio del nuovo indice di allevamento?

È consigliabile attendere fino a dopo il rilascio del nuovo indice di allevamento per garantire che le paillette acquistate siano allineate con gli obiettivi di allevamento desiderati. Ciò consente agli agricoltori di fare scelte informate sulla base delle informazioni più aggiornate.

4. Come seleziono i tori IA per la mia mandria nutrice?

La selezione dei tori da inseminazione dovrebbe considerare il mercato di riferimento per la progenie e il livello desiderato di facilità al parto. È importante scegliere tori in linea con gli obiettivi riproduttivi e il livello di intervento che può essere fornito durante il parto.