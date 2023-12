Gli elettori neri e latini della Carolina del Nord intentano una causa contro i distretti congressuali repubblicani

Un gruppo di elettori neri e latini della Carolina del Nord hanno intentato una causa presso un tribunale federale, sostenendo che i distretti congressuali recentemente designati dai legislatori statali repubblicani indeboliscono il potere di voto delle minoranze in violazione della Costituzione degli Stati Uniti. I ricorrenti sostengono che i leader del GOP hanno intenzionalmente riorganizzato i gruppi di elettori per ridurre al minimo la forza di voto delle minoranze, rafforzando al contempo il vantaggio del Partito Repubblicano. Chiedono che venga disegnata una nuova mappa.

L'attuale mappa congressuale, promulgata in ottobre, mette i repubblicani in una posizione favorevole per vincere almeno 10 dei 14 seggi congressuali dello stato nelle prossime elezioni di novembre. Questo cambiamento potrebbe aiutare i repubblicani a mantenere il controllo della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. In precedenza, una mappa tracciata dai giudici statali per le elezioni del 2022 aveva portato democratici e repubblicani a vincere sette seggi ciascuno.

Questa causa segue un'altra simile intentata a novembre, in cui si sostiene che le mappe violano il Voting Rights Act. Le battaglie legali in corso evidenziano le questioni relative ai diritti di voto delle minoranze nella Carolina del Nord e l’impatto più ampio del gerrymandering sull’equa rappresentanza.

In risposta alla causa, il presidente della Camera della Carolina del Nord, Tim Moore, l’ha definita un tentativo da parte degli “attivisti democratici” di creare caos nelle prossime elezioni. Lui ha sottolineato che le mappe approvate verranno utilizzate in queste e nelle future elezioni.

La causa prende di mira specificamente quattro distretti congressuali: il 1°, 6°, 12° e 14° distretto. I querelanti sostengono che questi distretti sono stati intenzionalmente manipolati per indebolire la forza di voto delle minoranze e favorire i candidati repubblicani. Il 6° distretto, attualmente rappresentato dalla rappresentante democratica Kathy Manning, è stato particolarmente colpito poiché gli elettori di minoranza sono stati rimossi e ridistribuiti nei distretti circostanti fortemente repubblicani.

Sebbene i querelanti cerchino di impedire l’uso dell’attuale mappa del Congresso nelle elezioni, non hanno immediatamente richiesto un ordine restrittivo temporaneo per sospenderne l’attuazione per le prossime elezioni del 2024. La presentazione dei candidati per queste elezioni terminerà il 15 dicembre e le primarie sono previste per il 5 marzo.

La causa evidenzia le sfide storiche e attuali affrontate dalle popolazioni minoritarie della Carolina del Nord, citando persistenti disparità nella rappresentanza politica. I querelanti sostengono che il piano di riorganizzazione distrettuale recentemente varato dal Congresso esacerba questi problemi e continua la tradizione dello stato di ammassare e dividere gli elettori di minoranza in distretti gestiti in modo gerrymander che riducono al minimo la loro forza di voto.

Il rappresentante democratico Wiley Nickel del 13 ° distretto ha espresso il suo sostegno alla causa, affermando che le mappe disegnate dai repubblicani privano gli elettori della Carolina del Nord della loro voce nelle elezioni. Ritiene che le mappe siano incostituzionali e illegali e attende con impazienza che i tribunali affrontino la questione.

Mentre la battaglia legale si svolge, le implicazioni per i diritti di voto delle minoranze e per un’equa rappresentanza nella Carolina del Nord continueranno a essere attentamente monitorate.